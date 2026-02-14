Útok nožom v centre Paríža: Podozrivý po zásahu polície v nemocnici zomrel

PARÍŽ - Muž, ktorý v piatok večer pod Víťazným oblúkom v centre Paríža zaútočil nožom na policajta, podľahol v nemocnici zraneniam, ktoré utrpel, keď na neho vystrelil iný policajt, oznámili francúzske úrady v piatok. Informujú o tom správy agentúr AFP a DPA.
Vyšetrovanie prípadu prevzala národná prokuratúra pre boj proti terorizmu, ktorá skúma možný teroristický motív a členstvo útočníka v teroristickej organizácii. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom príspevku na platforme X označil incident za islamistický teroristický útok. Muža niekoľkokrát postrelila polícia, keď počas ceremoniálneho zapaľovania plameňa pri Hrobe neznámeho vojaka ohrozoval policajtov, uviedol policajný zdroj pre AFP. Po tom, ako jeden z členov čestnej stráže utrpel menšie zranenia nožom, na útočníka vystrelil iný policajt. Muž mal pri sebe aj nožnice.
Muž nebol podľa agentúry AFP polícii neznámy. Bol identifikovaný ako Brahim Bahrír, francúzsky občan, narodený v roku 1978. Polícia ho ako radikalizovaného zaradila na zoznam sledovaných osôb. Podľa zdroja oboznámeného s prípadom, ktorý si želal ostať v anonymite, Bahrír predtým zavolal na policajnú stanicu neďaleko parížskeho predmestia, kde býval, a povedal, že sa chystá „vykonať masaker“.
Muž bol podľa úradov predtým v Belgicku odsúdený na 17 rokov väzenia za pokus o vraždu, terorizmus a ďalšie trestné činy po útoku na troch policajtov v roku 2012. Neskôr bol prevezený do Francúzska a koncom decembra prepustený z väzenia, ale zostal pod súdnym dohľadom. Polícia uzavrela pamätník na konci rušného bulvára Champs-Élysées vo francúzskom hlavnom meste. Prezident Macron pochválil žandárov, ktorí podľa neho „rázne zasiahli a zastavili tento teroristický útok“.