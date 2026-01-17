Špekulácie okolo 11. série Let´s Dance sa POTVRDILI: Markíza odhalila NOVÚ moderátorskú dvojicu!

BRATISLAVA - Televízia Markíza už čoskoro štartuje 11. sériu obľúbenej tanečnej šou Let´s Dance. Tá bude špeciálna hneď z niekoľkých dôvodov. Na tanečný parket sa totiž vracajú niekdajšie hviezdy projektu a... Markíza teraz ohlásila aj úplne novú moderátorskú dvojicu!
Obľúbená tanečná šou Let´s Dance štartuje 8. marca. No prvé informácie sa začali dostávať na verejnosť už v novembri minulého roka. Už vtedy sa začalo špekulovať o tom, že v 11. sérii nastanú zmeny na postoch moderátorov projektu. Markíza sa po dvojici Kovalčíková - Jakab Rakovská, mala vrátiť ku klasickej mužsko-ženskej kombinácii.
Už vtedy sa hovorilo o tom, že Aničku má za mikrofónom nahradiť Adam Bardy, ktorý sa v minulom ročníku osvedčil ako porotca. No a neuplynuli ani dva mesiace a tieto správy sa potvrdili. Televízia Markíza oficiálne potvrdila, že 11. sériou Let´s Dance budú sprevádzať Janka Kovalčíková a Adam Bardy.
„Teší nás, že sa moderátorského postu aj tento rok ujme Janka Kovalčíková. Tentokrát však bude mať po boku nového charizmatického kolegu, Adama Bardyho. Ten sa po minuloročnom debute v porotcovskom kresle predstaví v roli moderátora. Sme presvedčení, že spoločne vytvoria dvojicu, ktorá si svojou prirodzenosťou a energiou získa priazeň divákov,“ znie stanovisko televízie Markíza.
Janka sa na novú sériu teší. „Na ďalšiu veľkolepú jibilejnú sériu sa mimoriadne teším. Stretnú sa tam tanečné aj osobnostné esá a rovnako tak sa teším aj na Adama. V takejto situácii sme sa spoločne ešte nestretli,“ vyjadrila sa pre markiza.sk. No a rovnaké pocity má aj Bardy, ktorý pred novou úlohou zatiaľ obavy nemá. „Veľmi sa teším. Je to opäť niečo nové. Musím povedať, že zatiaľ nemám obavy. Je možné, že prídu s prvým priamym prenosom. To, čo zatiaľ cítim, je rešpekt. Ale úprimne sa veľmi teším. Aj na to, že tam bude väčšie publikum, ktoré nám s atmosférou bude pomáhať,“ dodal.
