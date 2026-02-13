Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

Platiť za to, že idete nakúpiť? Potravinový reťazec šokuje novým POPLATKOM, zákazníci ZÚRIA priamo pred vchodom!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

LONDÝN - Novinka v obchodoch Aldi v Londýne vyvolala vlnu nespokojnosti medzi zákazníkmi. Za vstup do samoobslužnej predajne musia ľudia zaplatiť zálohový poplatok, ktorý sa im neskôr odpočíta z nákupu. Nie všetci sú však spokojní s fungovaním systému.

Nemecký obchodný reťazec Aldi zaviedol v niektorých predajniach vo východnom Londýne poplatok za vstup do samoobslužnej predajne. Kupujúci musia pri vstupe zaplatiť 10 libier (vyše 11 eur). Ide o tzv. zálohu, ktorá sa im následne odpočíta z konečnej sumy nákupu. Poplatok sa týka všetkých zákazníkov, vrátane používateľov aplikácie Aldi Shop & Go a tých, ktorí platia bezkontaktnou kartou.

@tiktokeverydayinsights ALDI’s Bold Experiment: Will Shoppers Accept a £10 Entry Charge? #uknews #aldi #ukshopping ♬ original sound - tiktokeverydayinsights

Predajňa využíva umelú inteligenciu a kamery na sledovanie nákupov. „Táto predajňa prináša zákazníkom najmodernejšie maloobchodné technológie a umožňuje im nakupovať ocenené produkty Aldi za bezkonkurenčné ceny novým a inovatívnym spôsobom,“ uviedol pre denník The Sun Giles Hurley, riaditeľ Aldi pre Veľkú Britániu a Írsko.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Zákazníkom sa nový systém nepozdáva

Napriek tomu sa mnohým zákazníkom nový systém nepozdáva. Sťažujú sa, že vrátenie zálohy trvá aj niekoľko dní, najmä ak počas jedného nákupu neuplatnia celú sumu 10 libier. Niektorí hlásia, že im bola záloha počas jednej návštevy účtovaná viacnásobne. Zároveň záleží na banke alebo poskytovateľovi platobnej karty, ako rýchlo sa peniaze vrátia. „Možno mi strhnú viac z účtu, do Aldi už nepôjdem,“ sťažuje sa jeden z nespokojných zákazníkov. Iný dodáva: „Takto majú úplný prístup k mojim financiám. Nie, ďakujem,“ citoval GB News.

Mäso, ktoré LIEČI? Nutričná terapeutka odhalila NAJZDRAVŠIE mäso sveta, ktoré v obchodoch PREHLIADAME! Prečítajte si tiež

Mäso, ktoré LIEČI? Nutričná terapeutka odhalila NAJZDRAVŠIE mäso sveta, ktoré v obchodoch PREHLIADAME!

Problémy s praktickosťou a transparentnosťou systému nie sú pre Aldi nové. V decembri minulého roka reťazec prehral súdny spor týkajúci sa zavádzajúcich zliav, ktoré predajne ponúkali. Cenovky totiž neuvádzali najnižšiu cenu produktu za posledných 30 dní, od ktorej sa mala zľava odvíjať. Aldi Süd má vo svete viac než 12 000 predajní, Česká republika zatiaľ medzi nimi nie je.

Viac o téme: PoplatokObchodAldiSamoobslužné pokladne
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

STRATÍ Zem na SEDEM
STRATÍ Zem na SEDEM sekúnd gravitáciu? Internetom sa šíri DESIVÝ DÁTUM, NASA musela okamžite zasiahnuť!
Zaujímavosti
Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci
Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Andrea Verešová o dcérinom ÚRAZE: Odvážne slová o návrate na kopec a Olympiáde
Andrea Verešová o dcérinom ÚRAZE: Odvážne slová o návrate na kopec a Olympiáde
Prominenti
Fašiangový sprievod masiek mestom Žilina
Fašiangový sprievod masiek mestom Žilina
Správy
Premiéra Roberta Fica po debate strihali študenti v Nitre
Premiéra Roberta Fica po debate strihali študenti v Nitre
Správy

Domáce správy

Policajti v Komárne vykonali
Policajti v Komárne vykonali 481 dychových skúšok: Ako dopadli?
Domáce
AKTUALIZOVANÉ POSUN v prípade vraždy
POSUN v prípade vraždy v Leviciach: Padlo obvinenie! Emotívne ODKAZY do neba, za Emkou smúti aj miestny futbal
Domáce
Richard Raši
Krajiny V4 vedia v EÚ zabojovať za lepší život svojich obyvateľov, uviedol Raši
Domáce
Pripravte si hotovosť: Dve banky odstavia dôležité služby. Fungovať nebudú dlhé hodiny
Pripravte si hotovosť: Dve banky odstavia dôležité služby. Fungovať nebudú dlhé hodiny
Banská Bystrica

Zahraničné

Tragédia vo francúzskych Alpách!
Tragédia vo francúzskych Alpách! Lavína zmietla troch lyžiarov, zomreli
Zahraničné
Péter Magyar
Vyhrážky a tajne nahraté intímne video! Hlavný Orbánov súper Magyar podáva trestné oznámenie
Zahraničné
Nový plán Švédska: Plánuje
Nový plán Švédska: Plánuje kriminalizovať členstvo v zločineckých skupinách
Zahraničné
Sturla Holm Laegreid
Olympiáda 2026 Zlato v tieni nevery: Šampión plakal za mŕtvym kamarátom, jeho kolega v televízii riešil, s kým spal!
Zahraničné

Prominenti

Česko-Slovenský ples, Andrea Verešová
Andrea Verešová o dcérinom ÚRAZE: Odvážne slová o návrate na kopec a Olympiáde
Domáci prominenti
Takto to vyzeralo na
Je späť a nie sama: Vo VZŤAHOCH Simony First a Trendyho tieto témy nikdy neodznejú!
Domáci prominenti
Alysa Liu, Olympics 2026
Look americkej zlatej krasokorčuliarky rozbil internet: Tajomstvo pruhovaných vlasov ODHALENÉ!
Zahraniční prominenti
STRACH česko-slovenskej krásky: Tvár
STRACH česko-slovenskej krásky: Tvár malej dcérky napadla baktéria... Mokvajúce pľuzgiere!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Toto sa stane s
Toto sa stane s vašimi črevami, ak budete jesť jogurt každý deň
vysetrenie.sk
Platiť za to, že
Platiť za to, že idete nakúpiť? Potravinový reťazec šokuje novým POPLATKOM, zákazníci ZÚRIA priamo pred vchodom!
Zaujímavosti
Vraždu v Michigane vyriešil
Vraždu v Michigane vyriešil NEČAKANÝ svedok: Zopakoval POSLEDNÉ slová obete a usvedčil BEŠTIÁLNU vrahyňu!
Zaujímavosti
Čakajú nás dva piatky
Dnes to začína! Piatok TRINÁSTEHO útočí a o mesiac nás čaká REPETE: Rok 2026 si pre nás pripravil poriadnu skúšku nervov!
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk

Ekonomika

Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Tieto čísla neveštia pre Slovákov nič dobré: Pripravte sa na ďalšie škrty, inak hrozí rozpočtová pohroma!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!
Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!

Šport

ZOH 2026 Francúzsko – Česko: Online prenos zo zápasu olympijského hokejového turnaja
ZOH 2026 Francúzsko – Česko: Online prenos zo zápasu olympijského hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Postupová matematika: Proti Švédom boj o priamy postup! Slováci môžu aj prehrať
ZOH 2026 Postupová matematika: Proti Švédom boj o priamy postup! Slováci môžu aj prehrať
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Zvláštny meter rozhodcov a talianske brnkanie na nervy: Slováci majú osud vo svojich rukách
ZOH 2026 Zvláštny meter rozhodcov a talianske brnkanie na nervy: Slováci majú osud vo svojich rukách
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Slováci zvládli drámu s Talianskom, zápas poznačili kontroverzné verdikty rozhodcov
ZOH 2026 Slováci zvládli drámu s Talianskom, zápas poznačili kontroverzné verdikty rozhodcov
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy

Kariéra a motivácia

Náborový príspevok až 4000 eur? Zaujímavá pracovná ponuka, kde ho získate
Náborový príspevok až 4000 eur? Zaujímavá pracovná ponuka, kde ho získate
Zaujímavé pracovné ponuky
Čo robiť, keď kolega v tíme iba “sedí na voze” a neprispieva
Čo robiť, keď kolega v tíme iba “sedí na voze” a neprispieva
Prostredie práce
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
Získaj prácu
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Výber receptov
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
Výber receptov

Technológie

Netflix si pripravil na druhú polovicu februára silné tituly: Nájdeš medzi nimi úprimnú romantickú komédiu, aj ostrú rozprávku pre dospelých
Netflix si pripravil na druhú polovicu februára silné tituly: Nájdeš medzi nimi úprimnú romantickú komédiu, aj ostrú rozprávku pre dospelých
Filmy a seriály
Ukrajinská laserová zbraň Sunray môže oslabiť ruské dronové útoky. Drony Šáhid by už nemuseli dominovať oblohe
Ukrajinská laserová zbraň Sunray môže oslabiť ruské dronové útoky. Drony Šáhid by už nemuseli dominovať oblohe
Armádne technológie
Epstein sa okrem sexuálnych škandálov pokúšal aj o návrat myšlienky „nadčloveka“: O eugenike sa vášnivo rozprával aj s poprednými univerzitami a vedcami
Epstein sa okrem sexuálnych škandálov pokúšal aj o návrat myšlienky „nadčloveka“: O eugenike sa vášnivo rozprával aj s poprednými univerzitami a vedcami
Správy
Elon Musk chce z Mesiaca vystreľovať AI satelity obrovským katapultom: Chce tam vybudovať lunárnu továreň aj orbitálne dátové centrum
Elon Musk chce z Mesiaca vystreľovať AI satelity obrovským katapultom: Chce tam vybudovať lunárnu továreň aj orbitálne dátové centrum
Technológie

Bývanie

Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?

Pre kutilov

Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Valentín bez zábran: Keď sa z priateľstva troch stane erotická hra pre dvoch
Partnerské vzťahy
Valentín bez zábran: Keď sa z priateľstva troch stane erotická hra pre dvoch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sturla Holm Laegreid
Zahraničné
Olympiáda 2026 Zlato v tieni nevery: Šampión plakal za mŕtvym kamarátom, jeho kolega v televízii riešil, s kým spal!
POSUN v prípade vraždy
Domáce
POSUN v prípade vraždy v Leviciach: Padlo obvinenie! Emotívne ODKAZY do neba, za Emkou smúti aj miestny futbal
Fico zahodil ostych a
Domáce
Fico zahodil ostych a dal šancu tým najmladším: Nový STRIH, študenti mu takto upravili frizúru!
Polícia obvinila ženu (38)
Domáce
Polícia obvinila ženu (38) za násilnú vraždu vo Vrútkach: Spracovala podnet na väzbu

Ďalšie zo Zoznamu