Platiť za to, že idete nakúpiť? Potravinový reťazec šokuje novým POPLATKOM, zákazníci ZÚRIA priamo pred vchodom!

LONDÝN - Novinka v obchodoch Aldi v Londýne vyvolala vlnu nespokojnosti medzi zákazníkmi. Za vstup do samoobslužnej predajne musia ľudia zaplatiť zálohový poplatok, ktorý sa im neskôr odpočíta z nákupu. Nie všetci sú však spokojní s fungovaním systému.
Nemecký obchodný reťazec Aldi zaviedol v niektorých predajniach vo východnom Londýne poplatok za vstup do samoobslužnej predajne. Kupujúci musia pri vstupe zaplatiť 10 libier (vyše 11 eur). Ide o tzv. zálohu, ktorá sa im následne odpočíta z konečnej sumy nákupu. Poplatok sa týka všetkých zákazníkov, vrátane používateľov aplikácie Aldi Shop & Go a tých, ktorí platia bezkontaktnou kartou.
Predajňa využíva umelú inteligenciu a kamery na sledovanie nákupov. „Táto predajňa prináša zákazníkom najmodernejšie maloobchodné technológie a umožňuje im nakupovať ocenené produkty Aldi za bezkonkurenčné ceny novým a inovatívnym spôsobom,“ uviedol pre denník The Sun Giles Hurley, riaditeľ Aldi pre Veľkú Britániu a Írsko.
Zákazníkom sa nový systém nepozdáva
Napriek tomu sa mnohým zákazníkom nový systém nepozdáva. Sťažujú sa, že vrátenie zálohy trvá aj niekoľko dní, najmä ak počas jedného nákupu neuplatnia celú sumu 10 libier. Niektorí hlásia, že im bola záloha počas jednej návštevy účtovaná viacnásobne. Zároveň záleží na banke alebo poskytovateľovi platobnej karty, ako rýchlo sa peniaze vrátia. „Možno mi strhnú viac z účtu, do Aldi už nepôjdem,“ sťažuje sa jeden z nespokojných zákazníkov. Iný dodáva: „Takto majú úplný prístup k mojim financiám. Nie, ďakujem,“ citoval GB News.
Problémy s praktickosťou a transparentnosťou systému nie sú pre Aldi nové. V decembri minulého roka reťazec prehral súdny spor týkajúci sa zavádzajúcich zliav, ktoré predajne ponúkali. Cenovky totiž neuvádzali najnižšiu cenu produktu za posledných 30 dní, od ktorej sa mala zľava odvíjať. Aldi Süd má vo svete viac než 12 000 predajní, Česká republika zatiaľ medzi nimi nie je.