Vodiči, pozor! Hustá hmla komplikuje dopravu, meteorológovia vydali výstrahu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch východného a stredného Slovenska sa v sobotu ráno vyskytuje hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal v tejto súvislosti výstrahu.
Prvý stupeň výstrahy platí v celom Košickom kraji, a tiež v okresoch Prešov, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Zvolen. Trvá do 10.00 h. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.
(Zdroj: shmu.sk)