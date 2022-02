Český herec opustil rodinu: Našiel si o 20 rokov mladšiu!

Hynek Čermák sa narodil 14. februára 1973 v umeleckej rodine. Aj jeho sestra Viktória je herečka. Na konzervatórium sa však ako 14-ročný nedostal, chodil na strojárenskú učňovku. Neskôr sa mu nepodarilo dostať ani na vojenskú vysokú školu, a tak to skúsil na DAMU. A vzali ho.

Pôsobil v niekoľkých divadlách a stal sa obľúbeným filmovým aj seriálovým hercom. Objavil sa napríklad vo filmoch Stalingrad, Johanka z Arku, Kúsok neba, Kajínek, Nevinnosť, Muži v nádeji, Nežné vlne, GangsterKA, Prvok, Šampón, Tečka a Karel... Hral v seriáloch Četnické humoresky, Expozitura, Cirkus Bukowsky, Vinári, Až po uši, Rapl, Prípad Roubal.

Hynek Čermák má dve deti s herečkou Danielou Choděrovou. Pri natáčaní filmov o Krejčířovi ale spoznal inú kolegyňu. „Držal som jej pištoľ pri hlave a hovoril si, že by som ju najradšej zastrelil. Robím si srandu,” okomentoval ich zoznámenie v relácii 7 pádů Honzy Dědka. „Bola to tam strašná divočina, točili sme na pankáčov a ja som z toho chcel vystúpiť a odletieť. Ale priletela Veronika, spoznali sme sa a ja som tam teda zostal,” dodal.

Medzi Hynkom a Veronikou je ale pomerne veľký vekový rozdiel. „Nie je to o tom, že by som si hľadal mladšiu partnerku, ale keď sa zamilujete, čo máte povedať? Milujem ťa, ale nejde to, lebo si o 20 rokov mladšia? Myslím, že nie som prvý ani posledný, komu sa to stalo,” vyhlásil pre magazín ZOOM.

A hoci s predchádzajúcou partnerkou sa napriek spoločným deťom pred oltár nepostavil, Veronika je už jeho manželkou. O ruku ju požiadal už po roku chodenia, vzali sa v roku 2017.