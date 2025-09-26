Let's Dance po rokoch čaká zmena! Toto tu ešte NIKDY nebolo: Slováci budú ŠALIEŤ

BRATISLAVA - Legendárna tanečná šou Let's Dance sa vracia a s ňou aj ostrieľaný režisér Pepe Majeský! Už na jar sa diváci môžu tešiť na poriadne prekvapenie – šou vôbec po prvýkrát zamieri medzi nich – naživo!
Let's Dance patrí bezpochyby k najobľúbenejším formátom, ktoré kedy televízia priniesla. A za jeho úspechom už roky stojí režisér Pepe Majeský, ktorý tentoraz vytasí tromf, aký tu ešte nebol. „Je to najsledovanejšia šou široko-ďaleko a ľudia túto šou milujú. A bude to trošku v pozmenenom móde, pretože prvýkrát v histórii Let's Dance otvoríme Inchebu a live prenosy pre divákov,“ prezradil Majeský pre Topky.sk.
Produkcia má v pláne prerobiť celé hľadisko tak, aby sa prenosu naživo mohlo zúčastniť čo najviac ľudí. „Chceme umožniť ľuďom, aby si kupovali vstupenky na priame prenosy, čiže bude to mať úplne iný drive, úplne inú atmosféru ako predchádzajúci ročník,“ vysvetlil s nadšením režisér, ktorý má s projektom veľké plány. A hoci ešte konkrétne mená súťažiacich ostávajú zahalené rúškom tajomstva, isté je, že výber bude pestrý. „Samozrejme, že mená vieme, silno na nich pracujeme, ale je ešte skoro, aby sme to prezrádzali,“ naznačil.
Tanečná horúčka vypukne na jar budúceho roku a už dnes je jasné, že vrieť to bude nielen na parkete, ale aj v publiku. Samotnú šou si však nezamilovali len diváci, ale aj samotní súťažiaci a Majeskému sa známe tváre do šou len tak hrnú. „Je oveľa jednoduchšie robiť cast, lebo veľmi veľa ľudí sa hlási. Za posledné tri roky je to tak, že mám z čoho vyberať,“ dodal. Ostrieľaný režisér dokonca odhalil aj meno, ktoré na ponuku kývlo expresne rýchlo. To by ste zaručene nepovedali!
