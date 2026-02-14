Požiar robotníckej ubytovne pri Budapešti má už štvrtú obeť: Príčina požiaru stále nie je známa

BUDAPEŠŤ - Už najmenej štyria ľudia zomreli po požiari robotníckej ubytovne na budapeštianskom predmestí Budakeszi. Ďalších aspoň 21 ľudí utrpelo zranenia, informuje o tom správa agentúry DPA.
Požiar v meste Budakeszi, asi osem kilometrov západne od maďarskej metropoly, zachvátil v skorých ranných hodinách dvojposchodovú budovu. Podľa maďarského úradu pre riadenie katastrof sa hasičom z hlavného mesta dopoludnia podarilo požiar uhasiť.
Traja ľudia podľa vyhlásenia polície zomreli priamo na mieste, zatiaľ čo štvrtý zahynul v nemocnici. V Budakeszi zasahovalo vyše 40 záchranárov a 18 pohotovostných vozidiel. Všetky obete sú maďarskej národnosti. Príčina požiaru stále nie je známa. Úrady sa však domnievajú, že výbuch a následný požiar mohla spôsobiť nesprávna manipulácia s propán-butánovou plynovou fľašou.