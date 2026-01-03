Veľký návrat po 16 rokoch! Do Let's Dance sa vracia meno, ktoré by ste nečakali: Bude veselo

BRATISLAVA – Čoskoro to vypukne! Let's Dance sa vráti na obrazovky čo nevidieť a s ním sa na parkete stretnú tí najlepší z najlepších. Medzi nimi aj Juraj Mokrý.
Nová séria Let´s Dance nesie podtitul Gladiátori, ktorý povýši tanečnú arénu na symbolické koloseum. A známi sú už aj prví potvrdení gladiátori - na tanečný parket mieria traja šampióni, ktorí sa nezmazateľne zapísali do histórie Let´s Dance - Ján Koleník (46), Nela Pocisková (35) a Jakub Jablonský (30). Medzi elitu sa však vráti aj úplne prvý kráľ tanečného parketu, víťaz tretej série Let´s Dance Juraj Mokrý (48)! Na obrazovky Markízy sa tak vráti po 13 rokoch, kedy sa poslednýkrát objavil v relácii Počasie.
„Tento jarný svieži špeciál bude oslavou vzniku modro-žltej televízie a veľmi sa teším, že budem toho súčasťou,” prezradil pre markiza.sk Juraj, ktorý v roku 2009 zahviezdil s tanečníčkou Katarínou Jakeš.
Prešlo teda 16 rokov odvtedy, čo sa Mokrý zvŕtal na tanečnom parkete. „Sme radi, že moderátor a herec Juraj Mokrý prijal naše pozvanie na účinkovanie v tomto špeciálnom ročníku Let´s Dance a pokúsi sa opäť zabojovať o titul kráľa tanečného parketu. Diváci si ho môžu pamätať ako víťaza tretej série šou. Veríme, že rovnako ako vtedy, tak aj tento rok prinesie na parket okrem nezabudnuteľných tanečných výkonov aj svoj typický humor a skvelú energiu,“ znie stanovisko televízie.
Radosť z Jurajovho návratu má aj režisér a kreatívny producent šou Pepe Majeský. „Juraj Mokrý patrí k osobnostiam, ktoré majú prirodzený šarm a schopnosť strhnúť publikum. Myslím, že do šou prinesie nadhľad aj autentický humor, ktorým je známy. Už teraz sa teším na tanečné výkony, ktoré v šou ukáže.“
