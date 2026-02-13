FOTO z umeleckej výstavy: Vittekovej nečakaný spoločník, známa Slovenka s barlami!

BRATISLAVA - V bratislavskej reštaurácii sa včera konal slávnostný krst zimného vydania magazínu spojený s vernisážou sochárky Jany Brisudovej a fotografky Kristíny Schreiberovej.
V jednej z bratislavských reštaurácií sa počas včerajšieho večera konal slávnostný krst zimného vydania magazínu, ktorý bol zároveň spojený s vernisážou diel talentovanej sochárky Jany Brisudovej a fotografky Kristíny Schreiberovej. Podujatie prilákalo známe tváre aj milovníkov umenia. Priestory podniku doslova pukali vo švíkoch a hostia si vychutnávali nielen umelecké diela, ale aj príjemnú atmosféru.
Medzi pozvanými nechýbali ani známe osobnosti zo sveta šoubiznisu. Pozornosť pútali moderátorky Jana Hospodárová a Petra Batthyány. Do spoločnosti zavítala aj speváčka Patrícia Vittek, ktorá tentoraz neprišla sama. Okrem partnera so sebou priniesla aj milé prekvapenie – dcérinho psíka, ktorý sa okamžite stal stredobodom pozornosti. Štvornohý miláčik si získal srdcia prítomných a ochotne sa nechal hladkať.
Za Patríciou prišla aj samotná Jana Brisudová, ktorá si psíka s úsmevom pomojkala a so speváčkou i jej partnerom prehodila niekoľko slov. Hoci pôsobila dobre naladená, mnohým neušlo, že sa pohybuje s pomocou bariel. Viditeľne krívala na jednu nohu, čo naznačovalo zdravotné komplikácie, s ktorými aktuálne zápasí. Napriek tomu však ukázala veľkú dávku odhodlania, profesionality a večer si vrámci možností užila. Všetky fotografie nájdete v galérii.