Eriku Barkolovú donútili KOPAČKY od frajera schudnúť: Vyfintená na plese so záhadným MUŽOM!

PRAHA - Vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým! Moderátorka Erika Barkolová (48) na Česko-Slovenskom plese doslova žiarila a predviedla postavičku ako lusk. Okrem štíhlej línie však pozornosť pútalo aj jej garde.
Erika Barkolová je dôkazom, že keď sa chce, všetko sa dá. Už dva roky si drží váhu, o ktorej mnohé ženy len snívajú. Hoci sa v kuloároch šepká o zázračných injekciách na chudnutie, moderátorka to jednoznačne popiera. „Všade sa píše, že beriem Ozempic alebo Mounjaro. Neberiem! Je to len o disciplíne. Je to úplne jednoduché a je to hrozné,“ priznala so smiechom pre Topky.sk s tým, že jej recept je drsný: „Nepapám. Cica, nežer, platí. Nejem po štvrtej, piatej.“
A prezradila aj to, čo bolo tým hlavným spúšťačom, kedy si Erika povedala "dosť": „Už som sa nezmestila do žiadnych šiat v televízii JOJ. Dávali mi dvoje sťahovacie pásy a aj tak som vyzerala ako veľryba,“ spomína na neľahké obdobie. No prišiel ešte tvrdší úder, ktorý ju nakopol definitívne. „Najväčší spúšťač bol ten, že som dostala kopačky. A už to išlo!“ šokuje Erika otvorenosťou o rozchode.
Dnes je však všetko inak a o nápadníkov nemá núdzu. Ani na prestížny ples do Prahy neprišla sama! Spoločnosť jej robil tajomný muž. „Som tu s kamarátom, ktorý mi robí morálnu aj akúkoľvek inú podporu. Rozumieme si, sme dlhoroční kamaráti a to je zatiaľ všetko,“ zahmlievala moderátorka, sama zvedavá, čo sa z toho vyvinie. Hoci sa poznajú už dvanásť rokov, práve tento plesový večer bol pre nich v niečom výnimočný – a doslova premiérový!
