Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

USA pritvrdzujú: Nový zákon DROP má totálne odrezať Rusko od ziskov z ropy a zničiť tieňovú flotilu

Michael McCaul
Michael McCaul (Zdroj: SITA/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Skupina amerických kongresmanov predložila novú legislatívu zameranú na obmedzenie vývozu ruskej ropy. Zákon o znižovaní ruských ziskov z ropy (Decreasing Russian Oil Profits – DROP) predpokladá cielené sankcie voči akémukoľvek zahraničnému jednotlivcovi alebo subjektu zapojenému do nákupu, dovozu alebo sprostredkovania nákupu ropy a ropných produktov ruského pôvodu. Informuje o tom stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).

Podľa navrhovateľov má zákon odstrániť pretrvávajúce medzery v súčasnom sankčnom režime a úplne obmedziť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine. „Ruská energia je životodarnou silou kremeľskej vojnovej mašinérie a zákon DROP by tento primárny zdroj príjmov vyčerpal,“ uviedol republikánsky kongresman Michael McCaul z Texasu.

Podľa jeho slov ruský prezident Vladimir Putin ukázal, že nebude ochotný hľadať cestu k mieru, „kým cena za jeho pokračujúce krviprelievanie nebude príliš vysoká“. „Je načase, aby si každý národ a jednotlivec vybrali medzi obchodovaním so slobodným svetom a pokračovaním vo financovaní Putinovej brutality,“ povedal McCaul. Skupinu navrhovateľov okrem neho tvoria republikáni aj demokrati.

Rusko obchádza sankcie cez tieňovú flotilu

Spojenci Kyjeva uvalili na Moskvu po začatí invázie na Ukrajinu v roku 2022 rozsiahle sankcie vrátane cenových stropov na vývoz ruskej ropy. V snahe obísť tieto reštrikcie Rusko čoraz viac využíva takzvanú tieňovú flotilu starnúcich tankerov a zložité dohody s tretími stranami. Zákon DROP cieli priamo na tento systém. Republikánsky kongresman Mike Lawler z New Yorku zdôraznil presadzovanie práva ako kľúčový problém.

„Sankcie fungujú iba vtedy, ak sa presadzujú,“ povedal a argumentoval, že legislatíva by posilnila súčasný sankčný režim a „zastavila by kľúčové financovanie Putinovej vojnovej mašinérie“. Dodal, že je čas využiť „plnú silu americkej ekonomickej moci na vytlačenie Kremľa“. Zástancovia návrhu zákona tvrdia, že presadzovanie sankcií a dodatočný tlak na ruské energetické príjmy sú nevyhnutné, ak majú rokovania o prímerí v Ruskom rozpútanej vojne na Ukrajine priniesť zmysluplné výsledky.

Viac o téme: NávrhRopaZákonSankcieUSAZnižovaní ruských ziskov z ropy (Decreasing Russian Oil Profits – DROP
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Poslanci schválili novelu zákona o bankách: Upravili ňou aj ďalšie zákony
Domáce
FOTO Kuba pred totálnym kolapsom:
Kuba pred totálnym kolapsom: Ropa jej po americkej blokáde zostáva na pár týždňov, hrozí humanitárna kríza!
openiazoch.sk
Tajomník iránskej Najvyššej rady
Ománsky sultán sa stretol s Larídžáním: Hovorili o iránsko-amerických rokovaniach
Zahraničné
Čína podáva pomocnú ruku
Čína podáva pomocnú ruku Kube: Peking odmieta zasahovanie do vnútra ostrova, ktorý paralyzuje nedostatok paliva
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fico na summite o konkurencieschopnosti hovoril najmä o cenách elektriny
Fico na summite o konkurencieschopnosti hovoril najmä o cenách elektriny
Správy
Babiš na summite o konkurencieschopnosti kritizoval systém emisných povoleniek ETS 1
Babiš na summite o konkurencieschopnosti kritizoval systém emisných povoleniek ETS 1
Správy
Miss Kinga Puhová o NOVOM živote v Paríži: Trvalé sťahovanie zo Slovenska a svadba s týmto mužom?!
Miss Kinga Puhová o NOVOM živote v Paríži: Trvalé sťahovanie zo Slovenska a svadba s týmto mužom?!
Prominenti

Domáce správy

Marian Kočner
Dnes má súd v kauze vraždy Jána Kuciaka pokračovať výsluchom Mariana Kočnera
Domáce
ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
Riadna facka pre rodičov:
Riadna facka pre rodičov: TABUĽKA Na daňovom bonuse na dieťa stratia stovky až tisícky eur ročne!
Domáce
Definitívne končí televízna služba, ktorú dlhé roky využívalo celé Slovensko. Vieme, čo je za tým
Definitívne končí televízna služba, ktorú dlhé roky využívalo celé Slovensko. Vieme, čo je za tým
Banská Bystrica

Zahraničné

Michael McCaul
USA pritvrdzujú: Nový zákon DROP má totálne odrezať Rusko od ziskov z ropy a zničiť tieňovú flotilu
Zahraničné
Nástupca Kadyrova v kritickom
Nástupca Kadyrova v kritickom stave: Po brutálnej nehode v Groznom mu hrozí slepota
Zahraničné
KĽDR hrozí odvetou za
KĽDR hrozí odvetou za drony: Soul v reakcii na Kimovu sestru spustil razie v tajnej službe a armáde
Zahraničné
Napätie v Ázii rastie:
Napätie v Ázii rastie: Japonsko zadržalo čínsku loď, Peking reaguje obmedzením obchodu a varovaniami
Zahraničné

Prominenti

Po Katy Perry zahorel
Po Katy Perry zahorel láskou aj Orlando Bloom? Aha, ku komu má blízko!
Zahraniční prominenti
Laura a Massimo Arcolin
TRAPAS porotkyne Let's Dance: Roztrhli sa jej šaty... Ups, pred publikom ostala iba v nohavičkách!
Domáci prominenti
Silvii Kucherenko prekážajú ženy,
Ostré slová o samostatnosti žien! Kucherenko kritizuje zlatokopky: Mieria jej slová na Lauru?
Domáci prominenti
Kočka z Prcičiek a
Kočka z Prcičiek a Americkej krásy má 47: Aha, ako vyzerá po 27 rokoch!
Osobnosti

Zaujímavosti

Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci
Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila
Zaujímavosti
Miliardy na účte už
Miliardy na účte už nestačia: Ženy dnes chcú v posteli ÚPLNE niekoho iného! TOTO povolanie je na vrchole rebríčka
Zaujímavosti
6 večerných jedál, ktoré
6 večerných jedál, ktoré vám pomôžu znížiť tuk na bruchu
vysetrenie.sk
Injekcie do intímnych partií
TOTO svet športu ešte nezažil: Zväčšujú si PRIRODZENIE kyselinou, aby oklamali 3D skenery! Stačia DVA centimetre navyše
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk

Ekonomika

Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Plánujete prázdniny na svahu? Od januára platí pre mladých dôležitá zmena, bez tohto na lyže nechoďte!
Plánujete prázdniny na svahu? Od januára platí pre mladých dôležitá zmena, bez tohto na lyže nechoďte!
Zneužívali Slováci PN-ky? Tu je to čierne na bielom, štát hlási úsporu v desiatkach miliónov eur!
Zneužívali Slováci PN-ky? Tu je to čierne na bielom, štát hlási úsporu v desiatkach miliónov eur!
Tri dni na olympiáde môžu stáť viac ako luxusná dovolenka v exotike: Na tieto sumy sa v Miláne pripravte!
Tri dni na olympiáde môžu stáť viac ako luxusná dovolenka v exotike: Na tieto sumy sa v Miláne pripravte!

Šport

ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 13. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 13. februára)
Program ZOH 2026
ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Rozhodla druhá tretina: Aj hviezdy USA vstúpili do turnaja hladkou výhrou
ZOH 2026 Rozhodla druhá tretina: Aj hviezdy USA vstúpili do turnaja hladkou výhrou
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava

Kariéra a motivácia

6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
Získaj prácu
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Motivácia a inšpirácia
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
Výber receptov
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Kuracie prsia

Technológie

Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Armádne technológie
Raytheon predstavil raketový systém Coyote: Drony v dosahu padajú na zem ako kus plastu
Raytheon predstavil raketový systém Coyote: Drony v dosahu padajú na zem ako kus plastu
Armádne technológie
Američania majú vo výzbroji raketu ERAM. Vyvinuli ju za menej než 16 mesiacov a cieli na vysoko hodnotné ciele
Američania majú vo výzbroji raketu ERAM. Vyvinuli ju za menej než 16 mesiacov a cieli na vysoko hodnotné ciele
Armádne technológie
Tvojmu počítaču s Windowsom čoskoro potichu vyprší bezpečnostný certifikát. Ako zistíš, či si v bezpečí?
Tvojmu počítaču s Windowsom čoskoro potichu vyprší bezpečnostný certifikát. Ako zistíš, či si v bezpečí?
Bezpečnosť

Bývanie

Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?

Pre kutilov

Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najstabilnejšie páry nášho showbiznisu: Mária Kachútová Čírová a láska ako z filmu, Zdena Studenková a Braňo Kostka si zakladajú na tomto
Slovenské celebrity
Najstabilnejšie páry nášho showbiznisu: Mária Kachútová Čírová a láska ako z filmu, Zdena Studenková a Braňo Kostka si zakladajú na tomto
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Riadna facka pre rodičov:
Domáce
Riadna facka pre rodičov: TABUĽKA Na daňovom bonuse na dieťa stratia stovky až tisícky eur ročne!
Zlomené nohy, ruky aj
Zahraničné
Zlomené nohy, ruky aj rebro! Českom otriasa škandál: Muž mal celé týždne brutálne týrať iba 8-mesačné dievčatko
Veľký strašiak v olympijskej
Zahraničné
Veľký strašiak v olympijskej dedine a dovolenkovom raji Slovákov: UDREL zákerný vírus, turistka vracala celú noc!
Desivé odhalenie: Ruské satelity
Zahraničné
Desivé odhalenie: Ruské satelity striehnu na tie európske! Vyťahujú z nich údaje, môžu ich ohroziť

Ďalšie zo Zoznamu