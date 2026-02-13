USA pritvrdzujú: Nový zákon DROP má totálne odrezať Rusko od ziskov z ropy a zničiť tieňovú flotilu

WASHINGTON - Skupina amerických kongresmanov predložila novú legislatívu zameranú na obmedzenie vývozu ruskej ropy. Zákon o znižovaní ruských ziskov z ropy (Decreasing Russian Oil Profits – DROP) predpokladá cielené sankcie voči akémukoľvek zahraničnému jednotlivcovi alebo subjektu zapojenému do nákupu, dovozu alebo sprostredkovania nákupu ropy a ropných produktov ruského pôvodu. Informuje o tom stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).
Podľa navrhovateľov má zákon odstrániť pretrvávajúce medzery v súčasnom sankčnom režime a úplne obmedziť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine. „Ruská energia je životodarnou silou kremeľskej vojnovej mašinérie a zákon DROP by tento primárny zdroj príjmov vyčerpal,“ uviedol republikánsky kongresman Michael McCaul z Texasu.
Podľa jeho slov ruský prezident Vladimir Putin ukázal, že nebude ochotný hľadať cestu k mieru, „kým cena za jeho pokračujúce krviprelievanie nebude príliš vysoká“. „Je načase, aby si každý národ a jednotlivec vybrali medzi obchodovaním so slobodným svetom a pokračovaním vo financovaní Putinovej brutality,“ povedal McCaul. Skupinu navrhovateľov okrem neho tvoria republikáni aj demokrati.
Rusko obchádza sankcie cez tieňovú flotilu
Spojenci Kyjeva uvalili na Moskvu po začatí invázie na Ukrajinu v roku 2022 rozsiahle sankcie vrátane cenových stropov na vývoz ruskej ropy. V snahe obísť tieto reštrikcie Rusko čoraz viac využíva takzvanú tieňovú flotilu starnúcich tankerov a zložité dohody s tretími stranami. Zákon DROP cieli priamo na tento systém. Republikánsky kongresman Mike Lawler z New Yorku zdôraznil presadzovanie práva ako kľúčový problém.
„Sankcie fungujú iba vtedy, ak sa presadzujú,“ povedal a argumentoval, že legislatíva by posilnila súčasný sankčný režim a „zastavila by kľúčové financovanie Putinovej vojnovej mašinérie“. Dodal, že je čas využiť „plnú silu americkej ekonomickej moci na vytlačenie Kremľa“. Zástancovia návrhu zákona tvrdia, že presadzovanie sankcií a dodatočný tlak na ruské energetické príjmy sú nevyhnutné, ak majú rokovania o prímerí v Ruskom rozpútanej vojne na Ukrajine priniesť zmysluplné výsledky.