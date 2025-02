Slovenka je jednou z TOP tanečníc SVETA: Život v Honkongu po boku slávneho muža!

Laura a Massimo Arcolin (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Manželia Laura a Massimo Arcolin patria k svetovej tanečnej špičke a aktuálne ich talent môžu diváci obdivovať v tanečnej šou Love2Dance. O to šokujúcejšie boli slová krásnej Laury o odchode do tanečného dôchodku?!

Tanečná šou Love2Dance je jedinečným projektom, ktorý vtiahne diváka do sveta spoločenského tanca. Šou plná energie, vášne a fascinujúcich pohybov je plná hviezd a na ponuku účinkovať v nej kývli aj svetoznámi tanečníci Laura a Massimo Arcolin. Dvojica, ktorá bola trikrát vicemajstrami Európy či víťazmi Asian tour 2024 patrí dnes k svetovej špičke.

„Myslím si, že Love2Dance je naozaj niečo unikátne, pretože prvý krát vidíme spoločenské tance na divadelnom javisku. To je naozaj krásne, lebo vieme povedať krásne príbehy,“ neskrýva nadšenie tanečníčka a vysvetľuje, v čom vníma jedinečnosť šou. „Spoločenské tance sú o spoločnosti, o tom, ako sa vyvíjala, či už z dávnejších čias až do modernej doby a to celé ukazuje naše predstavenie. Je podľa mňa veľmi krásne priniesť to divákom, ktorí by si možno inak spoločenské tance ani nepozreli.“

Pre Massima to bola taktiež divadelná premiéra a príjemnou novinku je pre dvojicu kontakt s divákom a tanec s veľkou skupinou ľudí. Dvojica si však rozumie skvelo nielen na parkete, ale aj mimo neho, čo potvrdila aj ich svadba v roku 2023. Sympatický Talian sa dokonca začal kvôli svojej láske učiť po slovensky, z čoho vznikajú vtipné momenty. Hoci trávia väčšinu roka v Hongkongu, ktorý je ich domovom už vyše desať rokov, Laura je srdcom Slovenka a vždy sa domov rada vracia. Život manželov je však stále plný cestovania a náročných tréningov.Manželia tak žijú šialeným tempom, otázkou je ale - dokedy? Netikajú už Laure biologické hodiny? Odpovedi sa nebránila.

