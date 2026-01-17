BEAUTY BALL: Sklenaříková s novým partnerom, ľadová kráľovná Pištejová, Belohorcová ako Pamela!

BRATISLAVA - V Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu sa v piatok večer konal exkluzívny Beauty Ball lekárky Aleny Pallovej. Ten za veľmi krátky čas získal titul jedného z najočakávanejších spoločenských podujatí roka. Galavečer, ktorý spája noblesu, módu a charitu, hostil mnohé slovenské aj zahraničné hviezdy. No najviac pozornosti na seba pútala modelka Adriana Sklenaříková, návrhárka Jana Pištejová či moderátorka Zuzana Belohorcová.
Hviezdy na Beauty Ball sa už schádzajú: Extravagantná Sklenaříková... aha, s kým prišla Belohorcová
Beauty Ball od začiatku razí cestu výnimočnosti - nechce byť iba "pekný ples". Jeho ambíciou je vytvoriť noc, ktorá má emóciu, význam, vlastnú estetiku a lesk. Aj preto bola tohtoročná téma postavená na Metamorfóze - nie ako módny trik, ale ako atmosféra, ktorá sa odohrávala pred očami stoviek hostí naživo.
Jednu z naších najprestížnejších udalostí roka si nenechala ujsť ani slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková, ktorá dorazila až z Francúzska. Na "červenom koberci" predviedla netypický outfit pre bál - namiesto bohatej róby, prišla v nohavicovom kostýme a odhalila aj nový krátky účes. Pozornosť pútal aj jej nový partner, ktorý jej počas večera robil spoločnosť. Ide o speváka a porotcu francúzskej šou The Voice Marca Lavoinea.
Neprehliadnuteľná bola aj módna návrhárka Jana Pištejová, ktorá si na prestížny večer zvolila hodvábne šaty v nebesky modrej farbe. Tóny róby s bohatými rukávmi zdobenými pierkami, dodávali celému looku ľadový nádych a priesvitné črievičky s výraznou striebornou mašľou, tomu celému dávali rozprávkový punc. Pištejová doslova pôsobila ako ľadová kráľovná.
Za zmienku určite stojí aj Zuzana Belohorcová, ktorej spoločnosť robila dcéra Salma Hájek Belohorcová. Bývalá moderátorka si na prestížny večer zvolila bielu elegantnú róbu s asymetrickým vrchom na jedno rameno. Žiadne výrazné zdobenie, ani prehnané volány, len silueta jej štíhlych kriviek. Nežný look doplnila len jednoduchým copom a "nahým" mejkapom. Celou svojou vizážou doslova pripomínala ikonickú Pamelu Anderson.