Jasná čoskoro zahorí olympijským ohňom. Pozrite si mapu Olympijského festivalu a naplánujte si víkend

Hory, šport, hudba a olympijská atmosféra. Jasná sa už čoskoro premení na centrum zimnej zábavy. Olympijský festival prinesie niekoľko dní plných športových zážitkov, stretnutí s olympionikmi aj poriadnej festivalovej nálady. Aby ste sa v areáli nestratili, organizátori zverejnili mapu Olympijského festivalu, ktorá vám pomôže naplánovať si každý moment.
Olympijský festival prinesie od 12. do 15. februára 2026 atmosféru zimných olympijských hier z Milána a Cortiny priamo do srdca Nízkych Tatier. Areál festivalu sa otvorí vo štvrtok o 12:00, počas ďalších dní už od 10:00 hod. Na návštevníkov čaká pestrý športový program, zimné disciplíny aj sprievodné podujatia, ktoré ocenia rodiny, športoví nadšenci aj tí, ktorí si chcú atmosféru len užiť s horúcim čajom v ruke. Tešiť sa môžete aj na ozajstné klzisko!
Štvrtkovým a piatkovým programom bude sprevádzať živé vysielanie Funrádia priamo z centra diania. Chýbať nebudú ani koncerty a spoločné sledovanie športových prenosov, no jedným z absolútnych highlightov festivalu bude otvárací ceremoniál so zapálením olympijského ohňa. Ten sa uskutoční v piatok 13. februára o 16:15 pri hlavnom pódiu a organizátori sľubujú silný moment, ktorý jednoducho patrí k olympijskému duchu.
Sobota bude patriť najmä športu. Už 14. februára o 10:00 odštartujú v areáli Jasná – Biela púť preteky v Olympijskom slalome. Registrácia je stále otvorená, no voľné miesta sa rýchlo míňajú. Popoludnie bude patriť fanúšikom a osobným stretnutiam. O 13:30 v TIPOS zóne sa uskutoční autogramiáda, kde sa budete môcť stretnúť s hviezdami slovenského športu, odfotiť sa s nimi a odniesť si podpis na pamiatku. Prídu akrobatické lyžiarky Zuzana Stromková a Natália Šlepecká, hokejista Tomáš Chrenko, biatlonista Arthur Ischakov, atlétka Gabriela Gajanová, triatlonista Richard Varga, snowboardista Samuel Jaroš, a sánkari Marián Skupek a Matej Zmij.
Dobrá správa pre všetkých, ktorí nechcú riešiť parkovanie – doprava na festival bude jednoduchá a bezstarostná. Počas podujatia budú posilnené EXTRA spoje bezplatných skibusov, ktoré vás v pravidelných intervaloch dovezú priamo do areálu Olympijského festivalu na Bielu púť. Viac informácií o doprave nájdete na stránke Slovenského olympijského a športového výboru na www.olympic.sk.
Olympijský festival v Jasnej sľubuje víkend plný športu, emócií a zážitkov, na ktoré sa bude ešte dlho spomínať. Stačí sa teplo obliecť a prísť si to užiť. Podrobné informácie o festivale nájdete na www.olympijskyfestival.sk.
Aktivity Slovenského olympijského a športového výboru podporujú exkluzívny partner TIPOS, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partneri SPP, Kaufland Slovenská republika , Veolia, očná klinika Veselý, VÚB banka, exkluzívny automobilový partner EUROMOTOR a partneri Olympijského festivalu VISA, TMR, Jasná, Mesto Liptovský Mikuláš a Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV vďaka dotácii z Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
