Sklenaříková to vzala hopom! Šokovala zmenou i rýchlymi zásnubami: Svadbu chce už tento rok

BRATISLAVA - Tohtoročný Beauty Ball sa niesol v znamení metamorfózy a jednou obrovskou premenou si prešla aj topmodelka Adriana Sklenaříková. Nový účes, iný štýl a ruka v ruke s tým aj... nový muž!

Beauty Ball opäť spojil eleganciu so solidaritou – a pozvanie prijala aj jedna z najslávnejších topmodeliek. Adriana Sklenaříková priznala, že večer, ktorý má aj pridanú hodnotu, jej dáva veľký zmysel a z pozvánky sa nesmierne tešila. Radosť však mala ešte z jedného dôvodu – Bratislava jej umožnila byť bližšie k človeku, na ktorom jej záleží najviac. „Ešte mi to umožní vidieť moju mamu, ktorú nevídam tak často… som rada, že môžem prísť do Bratislavy a na Slovensko, do krajiny, ktorú zbožňujem,“ neskrývala nadšenie topmodelka svetového formátu.

Témou večera boli "metamorfózy" a toto slovo aktuálne topmodelku vystihuje priam dokonale. „Metamorfóza je slovo, ktoré ma veľmi fascinuje a s ktorým veľmi súhlasím v živote človeka. Ja práve jednu prežívam, takže mi to príde logické, že som tu,“ vysvetlila. A metamorfóza sa ukázala aj na nej samej. „Keďže som zmenila účes, tak sa zmenila aj garderóba, takže nebudem za princeznú…“ prezradila so smiechom. Pozorným očiam neunikli ani jej šperky, ktoré Adriane padli do oka okamžite. „Šperky som videla na fotke, vyzerali úžasne, takže som veľmi rada, že ich budem môcť mať na sebe.“

Zaujímavé pritom je, že hoci pôsobí ako žena, ktorá musí módu riešiť denne, sama sa tak vôbec nevníma. „Ja nie som nejaká komplikovaná ani čo sa týka vecí. Ja vôbec nie som ten typ, čo robí shopping,“ priznala so smiechom.

Adriana prišla na Beauty Ball ruka v ruke s novým partnerom, pre ktorého to bola premiéra. „On nikdy nebol v Bratislave… a áno, prvýkrát uvidí aj moju mamu,“ dodala s úsmevom. Krásna topmodelka našla po rozchode s marocko-francúzskym podnikateľom Aramom Ohanianom šťastie po boku francúzskeho herca a speváka Marca Lavoine, pri ktorom žiari šťastím. On bol aj inšpiráciou, prečo zmenila štýl a prečo sa nechala ostrihať celkom nakrátko. Reč sa však zvrtla aj na tému svadby a modelka sa odpovedi nebránila...

Sklenaříková to vzala hopom! Šokovala zmenou i rýchlymi zásnubami: Svadbu chce už tento rok (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

