Lelkesovci to roztočili: Za 24 hodín povymetali dva plesy! A pozrite, koho to má Sisa na šatách...

BRATISLAVA - Ak si myslíte, že zvládnuť dva plesy za jeden víkend je nadľudský výkon, manželia Lelkesovci vám dokážu opak! Po tom, čo si v piatok večer užili nádherný Beauty Ball, ich víkend pokračoval v rovnakom duchu – v sobotu totiž zavítali na Prešporský bál a opäť na seba strhli všetku pozornosť.
Sisa na Beauty Ball zažiarila v odvážnych sexi korzetových šatách, ktoré perfektne zdôraznili jej krivky a boli jasným dôkazom, že vie, ako zaujať. Šaty, jej charizma a neodolateľný pôvab priťahovali pozornosť rovnako ako klenoty, ktoré zdobili jej outfit. Zatiaľ čo na jednom bále pútala pozornosť svojím sexepílom, na tom druhom predviedla úplne iný look – a opäť s nečakaným zvratom!
Na Prešporský bál totiž Sisa zvolila menej sexi model: oranžovo-červené saténové, ktoré jej odhalili ramená a dodali šarmantný, ale o niečo viac elegantný vzhľad. Ale to, čo bolo na šatách zaujímavé bola potlač – a nie len taká hocijaká. Na týchto šatách sa skvele vynímala podobizeň jej manžela, Juraja Lelkesa.
Tieto šaty ale nie sú v speváčkinom šatníku žiadnou novinkou. Prvýkrát sa v nich totiž predviedla pred 15 rokmi! Vtedy prekvapila Juraja na oslave jeho 60. narodenín. „Chcela som mu ukázať, ako veľmi ho milujem. Bolo to pre neho úplné prekvapenie, stále sa ma pýtal, čo si dám na seba, a tieto šaty ho nesmierne potešili,“ prezradila v roku 2011 Sisa. Lelkes bol z prekvapenia nadšený. Manželia Lelkesovci opäť ukázali, že sú plný energie – nielen v tom, že zvládnu dva plesy po sebe, ale aj v symboloch, ktoré ich lásku sprevádzajú.
