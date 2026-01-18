Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Lelkesovci to roztočili: Za 24 hodín povymetali dva plesy! A pozrite, koho to má Sisa na šatách...

Manželia Lelkesovci stihli dva plesy za 24 hodín. Zobraziť galériu (52)
Manželia Lelkesovci stihli dva plesy za 24 hodín. (Zdroj: Ján Zemiar, Vlado Anjel)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Ak si myslíte, že zvládnuť dva plesy za jeden víkend je nadľudský výkon, manželia Lelkesovci vám dokážu opak! Po tom, čo si v piatok večer užili nádherný Beauty Ball, ich víkend pokračoval v rovnakom duchu – v sobotu totiž zavítali na Prešporský bál a opäť na seba strhli všetku pozornosť.

Sisa na Beauty Ball zažiarila v odvážnych sexi korzetových šatách, ktoré perfektne zdôraznili jej krivky a boli jasným dôkazom, že vie, ako zaujať. Šaty, jej charizma a neodolateľný pôvab priťahovali pozornosť rovnako ako klenoty, ktoré zdobili jej outfit. Zatiaľ čo na jednom bále pútala pozornosť svojím sexepílom, na tom druhom predviedla úplne iný look – a opäť s nečakaným zvratom!

Beauty Ball 2026 - Sisa Lelkes Sklovská
Zobraziť galériu (52)
Beauty Ball 2026 - Sisa Lelkes Sklovská  (Zdroj: Ján Zemiar)

Na Prešporský bál totiž Sisa zvolila menej sexi model: oranžovo-červené saténové, ktoré jej odhalili ramená a dodali šarmantný, ale o niečo viac elegantný vzhľad. Ale to, čo bolo na šatách zaujímavé bola potlač – a nie len taká hocijaká. Na týchto šatách sa skvele vynímala podobizeň jej manžela, Juraja Lelkesa.

Prešporský bál 2026
Zobraziť galériu (52)
Prešporský bál 2026  (Zdroj: Vlado Anjel)

Tieto šaty ale nie sú v speváčkinom šatníku žiadnou novinkou. Prvýkrát sa v nich totiž predviedla pred 15 rokmi! Vtedy prekvapila Juraja na oslave jeho 60. narodenín„Chcela som mu ukázať, ako veľmi ho milujem. Bolo to pre neho úplné prekvapenie, stále sa ma pýtal, čo si dám na seba, a tieto šaty ho nesmierne potešili,“ prezradila v roku 2011 Sisa. Lelkes bol z prekvapenia nadšený. Manželia Lelkesovci opäť ukázali, že sú plný energie – nielen v tom, že zvládnu dva plesy po sebe, ale aj v symboloch, ktoré ich lásku sprevádzajú.


Viac o téme: Sisa Lelkes SklovskáJuraj LelkesBeauty Ball 2026Prešporský bál 2026
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Móda z Beauty Ballu
Móda z Beauty Ballu podľa AI: Mendrejová ako šéfka banky, maturantka Leskovská a diva z Hollywoodu!
Domáci prominenti
Speváčka Sisa Lelkes Sklovská
Sklovská to vie roztočiť: Neuveríte dokedy zvládla žúrovať! A slová manžela si zapamätá navždy
Domáci prominenti
FOTO Speváčka Sisa Lelkes Sklovská
Sisa Sklovska oslávila 60 vo veľkom štýle: 4 hodinová šou, 17 outfitov a takmer 100 hostí
Domáci prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Sisa Sklovská prišla za Kmeťom ako iná žena! TAKÚTO ju snáď vídava iba LELKES
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mestskí policajti si museli poradiť s dievčaťom z domova, ktoré popíjalo alkohol rovno z fľaše
Mestskí policajti si museli poradiť s dievčaťom z domova, ktoré popíjalo alkohol rovno z fľaše
Správy
Slovenský premiér Robert Fico sa na Floride v USA stretol s prezidentom Donaldom Trumpom
Slovenský premiér Robert Fico sa na Floride v USA stretol s prezidentom Donaldom Trumpom
Správy
Silný zážitok z vojny mamy Emila Horvátha: Ten moment si v sebe niesla celý život!
Silný zážitok z vojny mamy Emila Horvátha: Ten moment si v sebe niesla celý život!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Fico neprišiel za Trumpom
Fico neprišiel za Trumpom s prázdnymi rukami: Vzácny darček, Slovákov a Američanov spojil TENTO MUŽ!
Domáce
FOTO Ficovi sa splnil sen:
Ficovi sa splnil sen: Očakávané stretnutie s Trumpom na Floride a PRVÉ FOTO z jeho sídla!
Domáce
Minister pôdohospodárstva a rozvoja
Kontrola eurofondov OLAFom je bežná: PPA je plne súčinná, uviedol Takáč
Domáce
Malí škôlkari v Liptovskom Mikuláši sa učia bežkovať pod vedením olympioničky: Radosť, pohyb aj nové zručnosti
Malí škôlkari v Liptovskom Mikuláši sa učia bežkovať pod vedením olympioničky: Radosť, pohyb aj nové zručnosti
Liptovský Mikuláš

Zahraničné

Dramatická scéna na pláži:
Dramatická scéna na pláži: Veľký žralok na pobreží napadol tínedžera (12), zdravotníci lietali hore-dole!
Zahraničné
Záchranári prehľadávajú ruiny domu
MIMORIADNY ONLINE Útoky dronov v okupovanej oblasti: Tisíce ľudí sú bez elektriny, nemocnice idú na generátory!
Zahraničné
Francúzska ministerka: Aj Trump
Francúzska ministerka: Aj Trump môže veľa stratiť zavedením ciel, ktorými hrozí
Zahraničné
Policajti neverili vlastným očiam:
Policajti neverili vlastným očiam: Dievča (13) ušlo z domova trikrát za päť dní, KRIK na ulici a tiekol tvrdý alkohol!
Zahraničné

Prominenti

FOTO Manželia Lelkesovci stihli dva
Lelkesovci to roztočili: Za 24 hodín povymetali dva plesy! A pozrite, koho to má Sisa na šatách...
Domáci prominenti
Podzámska už naplno zarezáva
Podzámska už naplno zarezáva v divadle: Prvé zábery z jej návratu! Takto si Eňa zachraňuje kariéru
Domáci prominenti
Joachim Trier
Európske Oscary poznajú svojich víťazov: Absolútny triumf TOHTO filmu!
Zahraniční prominenti
Kolízna opatrovníčka (75) zo
Kolízna opatrovníčka (75) zo Súdnej siene: FOTO veď ona sa rokmi nemení! Stále kočka
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Satelitné zábery ŠOKUJÚ svet!
Satelitné zábery ŠOKUJÚ svet! Kedysi najväčší ľadovec sa MENÍ pred očami: Vedci hovoria o KOLAPSE
Zaujímavosti
Staviteľský klenot: Most Danjiang
Staviteľský klenot: Most Danjiang na svete nemá konkurenciu
dromedar.sk
Svet to ešte nevidel:
Svet to ešte nevidel: Unikátne VIDEO odhalilo tajný amazonský kmeň! Čo nasledovalo, šokovalo aj odborníkov
Zaujímavosti
Okno do temného vesmíru:
Okno do temného vesmíru: NOVÝ TYP objavu prekvapil aj astronómov! OBROVSKÝ oblak plynu bez jedinej hviezdy
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)

Šport

Bátovská Fialková bojuje o body: Online prenos zo stíhačky žien v Ruhpoldingu
Bátovská Fialková bojuje o body: Online prenos zo stíhačky žien v Ruhpoldingu
Biatlon
VIDEO Úspech Slafkovského v kanadskej prestrelke: Dvoma gólmi pokoril 150-bodovú hranicu v NHL
VIDEO Úspech Slafkovského v kanadskej prestrelke: Dvoma gólmi pokoril 150-bodovú hranicu v NHL
NHL
V akcii Vonnová, Goggiová či Ledecká: Online prenos zo super-G žien v Tarvisiu
V akcii Vonnová, Goggiová či Ledecká: Online prenos zo super-G žien v Tarvisiu
Lyžovanie
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Ženský hokej

Auto-moto

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Kariéra a motivácia

Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Rady, tipy a triky
Utekajte pred zimou: Prečo je teraz ideálny čas na exotickú dovolenku, ktorú si zaslúžite
Utekajte pred zimou: Prečo je teraz ideálny čas na exotickú dovolenku, ktorú si zaslúžite
Dovolenka a Choroba
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Materská, rodičovská dovolenka, tehotenstvo
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Sendviče a bagety
Čo so starými rožkami? Tipy, ktoré zachránia peňaženku aj večeru
Čo so starými rožkami? Tipy, ktoré zachránia peňaženku aj večeru
Rady a tipy

Technológie

Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Technológie
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Veda a výskum
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Návody
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
História

Bývanie

Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!

Pre kutilov

Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Inšpiratívna a štýlová Bella Hadid v Aspene: Westernový nádych, šnurovacie kožené nohavice aj kovbojské čižmy
Zahraničné celebrity
Inšpiratívna a štýlová Bella Hadid v Aspene: Westernový nádych, šnurovacie kožené nohavice aj kovbojské čižmy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fico neprišiel za Trumpom
Domáce
Fico neprišiel za Trumpom s prázdnymi rukami: Vzácny darček, Slovákov a Američanov spojil TENTO MUŽ!
Ficovi sa splnil sen:
Domáce
Ficovi sa splnil sen: Očakávané stretnutie s Trumpom na Floride a PRVÉ FOTO z jeho sídla!
Dramatická scéna na pláži:
Zahraničné
Dramatická scéna na pláži: Veľký žralok na pobreží napadol tínedžera (12), zdravotníci lietali hore-dole!
Záchranári prehľadávajú ruiny domu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útoky dronov v okupovanej oblasti: Tisíce ľudí sú bez elektriny, nemocnice idú na generátory!

Ďalšie zo Zoznamu