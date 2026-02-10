Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Snehová katastrofa v Japonsku: Extrémne zrážky zabili už 46 ľudí! Do akcie musela nastúpiť aj armáda

(Zdroj: TASR/AP Photo/Eugene Hoshiko)
TOKIO - V dôsledku nezvyčajne silného sneženia v Japonsku za posledné tri týždne prišlo o život už 46 ľudí. Ďalších najmenej 558 utrpelo zranenia, píše o tom agentúra AFP.

Pretrvávajúce intenzívne sneženie od januára zahalilo pod snehovú pokrývku najmä obce na severe krajiny. Najviac zasiahnuté sú oblasti pozdĺž pobrežia Japonského mora v prefektúre Aomori ma ostrove Honšu. Množstvo smrteľných nehôd sa podľa úradov stalo, keď kopy snehu padajúce zo striech zavalili obyvateľov.

 (Zdroj: TASR/AP Photo/Eugene Hoshiko)

V rovnomennom hlavnom meste prefektúry Aomori je podľa Japonskej meteorologickej agentúry (JMA) na zemi približne 1,3-metrová vrstva snehu. Vláda na pomoc obyvateľom minulý týždeň vyslala aj armádu. Prílev studeného vzduchu v uplynulých týždňoch vyvolal silné sneženie na pobreží Japonského mora. V niektorých oblastiach zaznamenali dvojnásobok obvyklého objemu zrážok.

