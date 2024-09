TRPKÝ vzťah Evy Pavlíkovej s dcérou: Dala jej šancu po 17 rokoch!

Eva Pavlíková s dcérou Katarziou dovolenkovali v Portugalsku (Zdroj: Facebook/Eva Pavlíková)

BRATISLAVA - Slovenská herečka Eva Pavlíková (63) má s manželom Igorom Kubošim dcéru Katarínu (35). Tá je známa v umeleckej brandži ako Katarzia. Pesničkárka aktuálne odhalila to, o čom dlhé roky so svojou mamou verejne nehovorili...

Eva Pavlíková si vo svojich 63 rokoch splnila svoj sen. Informovala o tom na sociálnej sieti Instagram ešte v júli. Spolu s dcérou Katarínou si vyrazili na výlet do Portugalska. Dovolenkové zábery zdieľala herečka jedna radosť, no Katarzia nie. A teraz už je jasné, prečo... Známa pesničkárka sa prihovorila verejnosti a vpustila svojich fanúšikov do súkromia. Presnejšie do jej vzťahu s mamou. No a ako sa ukázalo, v minulosti to medzi nimi ružové veruže nebolo.

„V lete sme boli s mamou, len ja a ona, v Portugalsku, 12 dní. Tí, čo nás poznajú, vedia, že to bola skúška trpezlivosti. Aj otec sa bál, lebo vie, ako sme sa vedeli my dve niekedy dohádať. Preto ísť spolu samé na takúto dobu, to nebolo len tak," uviedla s tým, že by si kedysi na niečo takéto netrúfla. „Je to veľmi osobné a týka sa to rodiny, preto si vôbec nie som istá, či to tu chcem zdieľať, ale pre mňa bol tento výlet zásadný bod zlomu. Myslím, že sme sa prvýkrát ako dve dospelé osoby dokázali pokúsiť pochopiť tú druhú, aj sme tam na to mali čas a v podstate po 17 rokoch, čo nežijem doma, sa znova spoznať," pokračovala.

„Prekvapilo ma, ako sa snažila a ako sa zmenila, alebo aspoň moja predstava o nej bola skreslená, a keď mama odmietla surfovať a oddychovala v hoteli, chodila som na pláž El Guincho plakať od dojatia a rozmýšlala som nad tým, ako ju milujem a že môj hnev na ňu, ktorý som v sebe za roky nazbieraných úvah o našom vzťahu živila, sa rozplynul. Mami prepáč, že verejne píšem, niečo tak citlivé, ale myslím, že to môže pomôcť aj iným babám," vyjadrila sa. Na dovolenke to však medzi nimi raz aj zaiskrilo. „Bolo to kvôli tomu, že som nechcela, aby dávala naše fotky z Portugalska na IG, lebo som si to chcela nechať len pre nás. Mama si myslela, že sa za ňu hanbím. Ale ja som hrdá a veľmi, ďakujem, že si sa tak snažila," dodala.