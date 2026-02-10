Tragédia v Alpách pokračuje! Lavíny vo Francúzsku zabili ďalších lyžiarov: Obetí je túto sezónu už vyše 20

DIJON - V dôsledku lavín v pondelok vo francúzskych Alpách zahynuli ďalší dvaja lyžiari, uviedli tamojšie úrady. Najnovšie správy prichádzajú po tom, čo si počas víkendu iná lavína vyžiadala životy dvoch lyžiarov mimo zjazdovky. Informuje o tom agentúra AFP.
Tridsaťosemročný muž zahynul v obci Sainte-Agnès neďaleko mesta Grenoble, uviedla miestna polícia. Lyžiar, s ktorým bol, vyviazol bez zranení. Ďalší muž vo veku okolo 30 rokov sa stal obeťou veľkej lavíny pri lyžovaní mimo zjazdovky v blízkosti dediny Montgenèvre, uviedla pre agentúru AFP prokurátorka Marion Lozac'hmeurová z mesta Gap. Dodala, že ďalšia osoba, ktorá bola s obeťou, vyviazla bez zranení.
Informácie o ich úmrtiach nasledujú po tom, ako v sobotu lavína zabila dvoch lyžiarov mimo zjazdovky neďaleko Saint-Véran - najvyššie položenej dediny vo francúzskych Alpách. Obete boli súčasťou štvorčlennej skupiny lyžiarov bez sprievodcu. Lavína sa spustila po severnej strane horského vrcholu Tête de Longet. Lavíny si v tejto zimnej sezóne vo francúzskych, švajčiarskych a rakúskych Alpách vyžiadali životy už viac ako 20 lyžiarov.