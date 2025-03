Pesnička dcéry Katarzie dohnala Evu Pavlíkovú k slzám (Zdroj: STVR)

Laureátkou relácie Sieň slávy je tentokrát herečka Eva Pavlíková. Jej hosťami sú kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová, herec Milan Ondrík, lekár Miloš Bubán a dcéra Katarína Katarzia Kubošiová.

A je to práve dcéra Evy Pavlíkovej, známa speváčka Katarzia, ktorá zaspieva pieseň pôvodne napísanú pre jej babičku, Pavlíkovej mamu. Samozrejme, spev Katarzie sprevádzali slzy dojatia. „Toto je pieseň, ktorú som napísala pre našu babičku, teda maminu mamu a je pre nás taká trochu citlivá,“ zverila sa Katarzia. „Moja mama odišla minulý rok v nedožitých 90 rokoch a pár dní pred smrťou mi povedala, že by chcela počuť pieseň, ktorú pre ňu Katka zložila. Tak som...“ popisuje herečka situáciu krátko pred smrťou svojej mamy. „Tá pieseň je naozaj krásna, je o našej babičke Mery, ktorá učila Katku prvé básničky a vďaka ktorej aj Katka začala písať texty,“ priznala so slzami v očiach skvelá herečka. V relácii Sieň slávy sa však o Pavlíkovej dozviete oveľa viac. Stačí sledovať vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

Vždy veselá Pavlíková totálne NA DNE: Keď zistíte, čo ju dohnalo k slzám, budete plakať s ňou! (Zdroj: STVR)