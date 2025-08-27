Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Hercovi Jackuliakovi už RUPLI NERVY... Tvrdý ODKAZ premiérovi: Fico, NIČÍŠ budúcnosť môjho dieťaťa!

(Zdroj: Vlado Anjel, Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Ján Jackuliak už ďalej nevydržal a vyskúšal nový spôsob, ako vyjadriť svoju frustráciu. Herec, známy svojimi angažovanými postojmi, opäť nešetril silnými slovami.

Tentokrát jeho hnev smeroval priamo na premiéra Roberta Fica, a to po príspevku moderátora Rasťa Ilieva. Ten na svoje sociálne siete pridal video politika Petra Kotlára, splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie. Kotlár na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdil, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom, a že rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania. Rovnako nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť zo svojho postu splnomocnenca vlády.
        
Jackuliak sa po zhliadnutí videa vytočil do vývrtky. „Preboha! Toto myslíme vážne? FICO!!! Ničíš budúcnosť môjho dieťaťa Ty... choď... kutva už! Nemám iných slov,“ napísal herec na Instagrame, čím dal jasne najavo celkovú frustráciu a bezmocnosť, ktorú mnohí vnímajú v súčasnej politickej situácii. O pár hodín neskôr však Jackuliakov komentár spod videa zmizol. Z jeho slov však bolo jasné, že sa cíti osobne dotknutý a jeho výbuch hnevu nie je len o politike, ale aj o budúcnosti jeho detí a o tom, aký odkaz im zanecháme. A nie je jediný...

Pripojila sa aj herečka Eva Pavlíková, ktorá síce nezvolila taký radikálny tón, ale jej komentár bol rovnako kritický. To už znevažovanie SAV je… Čiže naši vedci sú nič… Kotlár je supervedec… a jeho zistenia sú nad SAV a ďalšie certifikované svetové laboratóriá... Kto tento gejzír hlúposti a šialenstva u nás zastaví fakt neviem. To už vo vláde a v koalícii všetci rozum stratili? Hrôza kam sa rútime,“ komentovala Pavlíková, ktorá momentálne hviezdi v markizáckom seriáli Sľub.

Kotlár a jeho kontroverzné vyjadrenia sú už nejaký čas v centre pozornosti médií a verejnosti. A to umelcom zjavne prekáža. Jackuliak a Pavlíková sa totiž zhodujú v názore, že vláda a koalícia už dávno stratili zdravý rozum a že krajina smeruje k nebezpečným záverom.

Ako uviedla TASR, SAV minulý týždeň informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce. O otestovanie vzoriek vakcín požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Opozícia už vyzývala premiéra, aby Kotlára z pozície splnomocnenca odvolal

Herec Ján Jackuliak je v súkromí šťastne ženatý. V roku 2015 sa tajne oženil so svojou partnerkou, Barborou, a v auguste 2018 sa stal otcom syna Tea. Na Slovensku má síce menej pracovných príležitostí, no v susedných Čechách sa mu po pracovnej stránke darí, preto tam trávi veľa času. S rodinou žije v Bratislave, ale často sa ocitá na cestách, keďže jeho kariéra v Česku naberá na obrátkach.


