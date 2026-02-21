Nádherná manželka Ondreja Kandráča: Bude z nej MODERÁTORKA? Aha, čo odhalil muzikant!

BRATISLAVA - Ondrej Kandráč sa objavil na Univerzitnom plese v Trnave a o zábavu bolo postarané – presne tak, ako to fanúšikovia pri ňom milujú. Plesová sezóna však pre hudobníka znamená jediné: nabitý kalendár, minimum voľna… a pár momentov, ktoré si stráži ako poklad.
Univerzitný ples v Trnave má svoju atmosféru – noblesa, hudba, parket plný ľudí a dobrá nálada, ktorá štartuje už pri prvých tónoch hudby. A o tie sa postaral aj Ondrej Kandráč, ktorý sa do plesovej sezóny opäť ponoril naplno. V tomto období totiž jeho diár praská vo švíkoch, termíny pribúdajú a voľné okná sú vzácnosť. S rodinkou si však predsa len ešte pred plesovým ošiaľom stihol ukradnúť chvíľku na oddych, hoci... „Boli sme v Tatrách, bol to jeden z najkrajších Silvestrov, aké som zažil. Erika so Števom moderovala v jednom hoteli, ja v tom druhom,“ spomína so smiechom hudobník.
A práve tu sa pozornosť prirodzene stočila na Eriku. Kto by totiž čakal, že išlo o Eriku Judínyovú, ten je na omyle! Šlo totiž o manželku hudobníka, ktorej meno sa v poslednom období čoraz častejšie skloňuje aj v súvislosti s moderovaním. Má našliapnuté na to, že sa z nej stane nová moderátorská hviezda? „Ja tu nebudem večne, Erika je veľmi zlatá baba, veľmi príjemná aj v rámci prejavu a hoci nemá tých skúseností až toľko, prečo nie? Život je aj o tom, že treba niečo skúsiť a netreba sa vzdávať.“ Kandráč pritom priznal, že doba sa mení a človek, ktorý chce fungovať naplno, sa jej musí prispôsobiť. A u nich doma to platí dvojnásobne – lebo pravidlá už dávno neurčujú len dospelí. Dokonca sa riadi aj jedným pravidlom, ktoré nastavili ich deti. Akým? Dozviete sa v rozhovore.
