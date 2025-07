Premiéra filmu Duchoň, Kristián Baran (Zdroj: Ján Zemiar)

Medzi divákmi nechýbal ani herec Kristián Baran, ktorého diváci poznajú najmä zo seriálu Sľub. Ten si film nenechal ujsť a prezradil, aký má vzťah k legende slovenskej hudby Karolovi Duchoňovi. „Určite viem, čo sú jeho pesničky a kto to je,“ hovorí Kristián, ktorý priznal, že Duchoňove hity síce nepatria k jeho každodennému playlistu, no ich melódie má v ušiach. Zaujímalo nás, či by si trúfol stvárniť tak silnú postavu, akou bol práve Duchoň. Odpovedal bez okolkov a zároveň dodal, s čím by sa popasoval veľmi rád: „Možno by som si vedel predstaviť zahrať niektorého zo starších hercov – napríklad Chudíka či Pántika.“

Na hlavného predstaviteľa Vladka Plevčíka však nešetril slovami chvály. „Je podľa mňa vynikajúci herec. Verím, že sa s tým popasoval spolu s režisérom tak, že to bude bomba,“ skonštatoval Baran. Leto je v plnom prúde, no pre Kristiána sa nesie v znamení natáčania a práce na úspešnom seriáli Sľub. Či si však nájde čas aj na oddych alebo nejakú zaslúženú dovolenku? Možno by ste nechceli byť v jeho koži...

Kristián Baran úprimne: Takúto rolu by som nikdy nehral! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)