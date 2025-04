Móda z 9. kola Let's Dance: TOTÁLNE zmenená speváčka a známa kráska... To čo má ma hlave?!

Let's Dance (Zdroj: TV Markíza)

Tyrkysový koberec Let's Dance sa opäť zaplnil známymi tvárami zo sveta šoubiznisu. Prítomní hostia prišli podporiť svojich favoritov. Súťaž, žiaľ, opustili Peter Sagan a Eliška Lenčešová, ktorí sa tak do finále nedostali. Štvrtým špeciálnym porotcom bol Leoš Mareš a z hľadiska ho podporovala aj jeho manželka Monika. Do spoločnosti zavítali napríklad fitnesska Zora Czoborová, speváčka Beáta Dubasová či moderátorka Maca Zábranská.

Nechýbala ani v speváčka Lina Mayer, ktorá bola na nespoznanie. Éterický look a vlasová zmena z nej doslova spravili bohyňu. Šaty v telovej farbe, prekryté jemnou, trblietavou sieťovinou vytvára luxusný efekt. Vyzerá to ako premyslená premena štýlu, zrejme na tyrkysový koberec, pretože Let's Dance je špeciálna príležitosť, na ktorej treba zažiariť a vyraziť dych. No a to sa Line zaručene podarilo.

Móda z tyrkysového koberca 9. kola Let's Dance. (Zdroj: TV Markíza)

Bývalá farmárka či nevesta Beáta Rusnáková zvolila tiež sieťku. Ale nie na šatách. Známa kráska si ju dala na hlavu. To sa veľmi s pochopením nestretlo a fanúšikovia šou si z nej v komentároch poriadne vystrelili. „To čo má na hlave. Pane Bože odpusti jej," reagovala istá žena. „Punčochy sa dávaju odspodu, nie cez hlavu," pridala sa ďalšia. „Ako mäsová rolka v sieťke," dodal istý chlap. Nuž, Bejba s týmto lookom veru nezabodovala. Všetky fotografie z tyrkysového koberca nájdete v galérii.

Móda z tyrkysového koberca 9. kola Let's Dance. (Zdroj: TV Markíza)