Extrémna rýchlosť na D1: Vodiča Fordu Mustang prichytili pri šialenej jazde... Toto VIDEO ho vyšlo draho

BRATISLAVA - Tridsaťpäťročný vodič si z Bratislavy do Trnavy uháňal šialenou rýchlosťou. Polícia ho zastavila a uložila mu blokovú pokutu vo výške 800 eur.
Bratislavskí dopravní policajti počas víkendu opäť riešili extrémne prekročenie rýchlosti na diaľnici D1. Vodič Fordu Mustang si to v úseku s povolenou rýchlosťou 110 km/h uháňal až 214 km/h.
Podľa polície išlo o 35‑ročného vodiča, ktorý jazdil v smere z Bratislavy do Trnavy. Radar, ktorého zábery zverejnila polícia, zaznamenal, že rýchlosť prekročil o neuveriteľných 104 km/h. Policajti ho na mieste zastavili a uložili mu blokovú pokutu vo výške 800 eur.
Dopravná polícia pripomína, že hliadky dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť premávky nepretržite, a to aj počas víkendov. Extrémne rýchlosti na diaľniciach podľa nich predstavujú vážne riziko nielen pre samotného vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.