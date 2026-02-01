Kauza Lajčák búri vody: Podľa Šimečku je poškodená reputácia SR, tvrdé slová Danka... ZLYHAL už ako minister!

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) nemá problém s bývalým poradcom premiéra Miroslavom Lajčákom pre jeho súkromnú komunikáciu so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom, ale preto, že vynášal dôležité informácie. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Podľa poslanca Národnej rady SR a šéfa opozičného PS Michala Šimečku mal Lajčák odstúpiť už vtedy, keď sa prvýkrát prevalilo, že si s Epsteinom súkromne písal.
Danko podotkol, že Lajčák v jeho očiach zlyhal ešte vtedy, keď bol ministrom zahraničných vecí. Šéf národniarov pripomenul, že jeho kritika smerovala na Lajčáka napríklad preto, lebo presadzoval politiku prítomnosti amerických vojsk na území SR. Lajčák podľa Danka prekročil hranicu informovania v prípade Epsteina, keď mu podľa Dankových slov napríklad ponúkal premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na stretnutie. „Nehodnotím súkromnú časť komunikácie. Hodnotím to, že bol minister zahraničných vecí, zlyhal v komunikácii z hľadiska púšťania informácií a výsledkom toho potom mohlo byť oslabenie pozície Slovenska,“ dodal Danko. Podľa Šimečku sa prevalením komunikácie Lajčáka s Epsteinom poškodila reputácia Slovenska. Šimečka preto nevidí inú možnosť než Lajčákov odchod z funkcie poradcu premiéra.
archívne video
V diskusii sa dotkli aj témy zahraničnej politiky. Obaja respondenti sa zhodli, že premiér nedostatočne informoval o výsledku svojich stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Danko priznal, že nevie, aký bol obsah komunikácie Fica s obomi prezidentmi. Zdôvodnil to tým, že Fico je obklopený úzkou skupinou ľudí, s ktorými komunikuje. Podľa Šimečku by mal Fico tým, že má zodpovednosť za zahraničnú politiku, informovať parlament aj verejnosť o obsahu svojho stretnutia s Trumpom a Macronom.
Témou diskusie bolo aj hlasovanie o vyslovení dôvery vláde v súvislosti s dlhovou brzdou. Danko nevedel uviesť, či sa o tom stihne hlasovať na aktuálnej alebo budúcej schôdzi parlamentu. Uistil však, že tomuto hlasovaniu sa nikto nevyhýba. Šimečka potvrdil, že predstavitelia PS podajú podnet na Ústavný súd SR, pretože sa o vyslovení dôvery vláde pre dlhovú brzdu ešte nehlasovalo. „Tu sa ukazuje, aké pohŕdanie zo strany vlády je smerom k ústavnému zákonu, aj smerom k Národnej rade. Vláda má povinnosť bezodkladne požiadať o dôveru podľa ústavného zákona, keď dlh presiahne, ak sa nemýlim, 50 percent. Ale mala dva roky v podstate odklad do 22. novembra,“ doplnil Šimečka.