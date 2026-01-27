Boráros po SMRTI Jákliovej (†31): Už povedal dcérke KRUTÚ pravdu... Takto to prijala malá Zora

BRATISLAVA - Prišiel moment, ktorému sa nedalo vyhnúť. Tragická autonehoda pripravila o život známu fitnessku Moniku Jákliovú a jej trojročná dcérka Zora prišla o mamu. MMA bojovník Gábor Boráros zostal na všetko sám. Priznal, že už dcérke oznámil krutú pravdu...
„Často si o sebe myslíme, že sme tvrdí a neohrození chlapi. Že vydržíme všetko, že v boji dokážeme zničiť kohokoľvek a čokoľvek, lebo sme silní. Ale skutočný význam sily a mužnosti sa ukáže až vtedy, keď sedíš oproti svojej malej dcérke a hľadáš správne slová. Keď sa jej snažíš pokojne, citlivo a zrozumiteľne vysvetliť, čo sa stalo – a prečo jej mama už nikdy nepríde. Bez klamstva, ale čo najopatrnejšie," zveril sa na sociálnej sieti.
Ako priznal, oznámil jej to v nedeľu večer. „Chvalabohu to neprijala tak zle, ako som čakal," dodal. Ako píše portál topstar.sk, vraj sa radil aj s odborníkom: „Radil som sa s odborníkom, aby som jej to povedal čo najcitlivejšie." Prípad tragickej smrti Moniky Jákliovej sa vyšetruje ako dopravná nehoda. Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať 29. januára o 11-tej hodine v Dolnom Štáli.
Boráros má v pláne sa vyjadriť k informáciám šíriacim sa verejne. „Nezabudol som, čo som sľúbil, len som dnes nemal náladu na také veci. Mal som lepší program: upratovať, navariť, hrať, trénovať, plánovať s malou program na zajtra a pracovať na tom aby bola šťastná!! Teraz už viem aký pocit, keď fakt nemáš dosť času, ale ideš bomby aj tak..." odkázal s tým, že zatiaľ sú všade brutálne klamstvá.