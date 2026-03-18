Hviezda Markízy 3 mesiace po strate bábätka: Situáciu nezvláda... Vyhľadala pomoc!

PRAHA - Tešili sa na vytúžené bábätko, no keď malo prísť na svet, prišla obrovská rana. Nemiesto radosti prišiel veľký strach a nakoniec smútok. Hviezda markizáckeho Survivoru a Love Islandu Yenifer Cao a kreatívny producent Samo Jaško náhle prišli o prvé dieťa. Uplynuli už 3 mesiace... No tmavovláska sa cez stratu nedokáže preniesť. Vyhľadala intenzívnu pomoc!
V septembri sme vás na Topkách informovali, že hviezda Love Islandu Yennifer Cao a bývalý kreatívny producent Love Islandu Samo Jaško sa stanú rodičmi. Ich sen o rodine sa však v decembri rozpadol. O bábätko prišli. „Prišli sme o nášho malého chlapčeka, ktorý bojoval až do poslednej chvíle,“ priznala v januári zronená mamička.
„Moje srdce sa mi rozpadá na tisíc kúskov a želala by som si, aby som mohla všetko vrátiť späť,“ dodala vtedy s tým, že nie je pripravená o tom ešte verejne rozprávať. A ani 2 mesiace po strate sa cez to najhoršie obdobie nepreniesla. Priznala to na sociálnej sieti Instagram. Jej bolesť je stále neznesiteľná. Musela preto vyhľadať odbornú pomoc.
„Minulý týždeň som vyhľadala intenzívnu starostlivosť v súkromnom zariadení, aby som toto neznesiteľné obdobie mala konečne pod kontrolou. Nevybrala som si byť silná. Bola som do toho hodená a nemala som na výber,“ uviedla Yen. „Ťažko sa mi o tom hovorí, pretože ako každá ďalšia žena by som si to najradšej nechala pre seba. Už som bola v bode, kedy som situáciu nezvládala,“ pokračovala.
„Stratila som kontrolu nad svojimi emóciami a napadali mi myšlienky, ktorých som sa sama desila. Aj napriek ambulantnej starostlivosti psychiatrov a psychologičiek som to skrátka nezvládla. Vo chvíli, keď som si myslela, že všetko je na lepšej ceste, tak sa to celé zosypalo. To znamenalo, že tentokrát mi to telo neodpustí len tak. Budem musieť ísť do hĺbky a nie len to prejsť,“ priznala známa Češka.
A vyzvala svojich sledujúcich, že ak majú možnosť sa o niekoho oprieť, nech sa oprú. A ak nemajú alebo im tá podpora nestačí, majú vyhľadať pomoc.