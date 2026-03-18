Hviezda Markízy 3 mesiace po strate bábätka: Situáciu nezvláda... Vyhľadala pomoc!

Móda z 5. kola Let's Dance. Na snímke Yenifer Cao
PRAHA - Tešili sa na vytúžené bábätko, no keď malo prísť na svet, prišla obrovská rana. Nemiesto radosti prišiel veľký strach a nakoniec smútok. Hviezda markizáckeho Survivoru a Love Islandu Yenifer Cao a kreatívny producent Samo Jaško náhle prišli o prvé dieťa. Uplynuli už 3 mesiace... No tmavovláska sa cez stratu nedokáže preniesť. Vyhľadala intenzívnu pomoc!

Obrovská bolesť exmarkizákov: Prišli o vytúžené bábätko Prečítajte si tiež

V septembri sme vás na Topkách informovali, že hviezda Love Islandu Yennifer Cao a bývalý kreatívny producent Love Islandu Samo Jaško sa stanú rodičmi. Ich sen o rodine sa však v decembri rozpadol. O bábätko prišli. „Prišli sme o nášho malého chlapčeka, ktorý bojoval až do poslednej chvíle,“ priznala v januári zronená mamička. 

Špekulácie o ROZCHODE vyvrátili radostnou správou: Televízna hviezdička a exmarkizák budú rodičia! Prečítajte si tiež

„Moje srdce sa mi rozpadá na tisíc kúskov a želala by som si, aby som mohla všetko vrátiť späť,“ dodala vtedy s tým, že nie je pripravená o tom ešte verejne rozprávať. A ani 2 mesiace po strate sa cez to najhoršie obdobie nepreniesla. Priznala to na sociálnej sieti Instagram. Jej bolesť je stále neznesiteľná. Musela preto vyhľadať odbornú pomoc. 

„Minulý týždeň som vyhľadala intenzívnu starostlivosť v súkromnom zariadení, aby som toto neznesiteľné obdobie mala konečne pod kontrolou. Nevybrala som si byť silná. Bola som do toho hodená a nemala som na výber,“ uviedla Yen. „Ťažko sa mi o tom hovorí, pretože ako každá ďalšia žena by som si to najradšej nechala pre seba. Už som bola v bode, kedy som situáciu nezvládala,“ pokračovala. 

„Stratila som kontrolu nad svojimi emóciami a napadali mi myšlienky, ktorých som sa sama desila. Aj napriek ambulantnej starostlivosti psychiatrov a psychologičiek som to skrátka nezvládla. Vo chvíli, keď som si myslela, že všetko je na lepšej ceste, tak sa to celé zosypalo. To znamenalo, že tentokrát mi to telo neodpustí len tak. Budem musieť ísť do hĺbky a nie len to prejsť,“ priznala známa Češka. 

A vyzvala svojich sledujúcich, že ak majú možnosť sa o niekoho oprieť, nech sa oprú. A ak nemajú alebo im tá podpora nestačí, majú vyhľadať pomoc. 

Súvisiace články

Pavol Plevčík
Prešľap herca Plevčíka: Na javisko vyšiel opitý, predstavenie museli stopnúť! Verejné ospravedlnenie
Domáci prominenti
Predstavenie detskej knihy. Na
Všimli ste si? V Dunaji hrá dcérka slávnej modelky: Na čo minula prvú výplatu!?
Domáci prominenti
Móda z 5. kola
Obrovská bolesť exmarkizákov: Prišli o vytúžené bábätko
Domáci prominenti
Móda z 5. kola
Špekulácie o ROZCHODE vyvrátili radostnou správou: Televízna hviezdička a exmarkizák budú rodičia!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Výstava Rekvizitáreň hrdinov v Pálffyho paláci GMB
Výstava Rekvizitáreň hrdinov v Pálffyho paláci GMB
Cestovanie
Opozícia tvrdí, že ponechanie príplatkov za sviatky je pochybenie vydávanie za zámer
Opozícia tvrdí, že ponechanie príplatkov za sviatky je pochybenie vydávanie za zámer
Správy
Vinczeová má slabosť na pekných chlapov: V spoločnosti známeho hokejistu stratila reč
Vinczeová má slabosť na pekných chlapov: V spoločnosti známeho hokejistu stratila reč
Prominenti

Domáce správy

Nákupy z Číny sa
Nákupy z Číny sa predražia: Brusel vyhlásil vojnu lacnému tovaru, priplatíte si za každú drobnosť!
Domáce
Ilustračné foto
Rezort zahraničných vecí neodporúča cestovať do SAE pre napätú bezpečnostnú situáciu v regióne
Domáce
Na snímke členovia detského
Mladí utekajú zo Slovenska: Prečo až tri štvrtiny plánujú odchod do zahraničia?
Domáce
Slovenská pošta spúšťa súťaž: Deti môžu získať ceny za najkrajší ručne písaný list
Slovenská pošta spúšťa súťaž: Deti môžu získať ceny za najkrajší ručne písaný list
Regióny

Zahraničné

Nákupy z Číny sa
Nákupy z Číny sa predražia: Brusel vyhlásil vojnu lacnému tovaru, priplatíte si za každú drobnosť!
Domáce
FOTO Brutálna nehoda! Silný náraz
Brutálna nehoda! Silný náraz s autom prevrátil sanitku mimo cesty: Päť zranených a jedna obeť, VIDEO zo zásahu
Zahraničné
Ilustračné foto
NATO plánuje rozšírenie produktovodov: JSEC podporuje sieť pre bezpečné zásoby v konflikte s Ruskom
Zahraničné
Ilustračné foto
Každú minútu zomiera približne deväť detí do päť rokov: UNICEF varuje pred chorobami, ktorým sa dá predísť
Zahraničné

Prominenti

Móda z 5. kola
Hviezda Markízy 3 mesiace po strate bábätka: Situáciu nezvláda... Vyhľadala pomoc!
Domáci prominenti
Amy Winehouse
Zničil ju muž, ktorého milovala? Jej manžel po rokoch prehovoril: Pravda o Amy Winehouse a vine za tragédiu
Zahraniční prominenti
Adela Vinczeová
Kríza vo vzťahu Vinczeovcov? Adela v šoku, za toto chceli Viktora na internete roztrhať!
Domáci prominenti
Lori Loughlin
Hviezda seriálu Plný dom po 60-ke: Vzhľadom vyráža dych... Vyzerá úžasne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Štekala na svojho psa,
Štekala na svojho psa, aby mu dala lekciu: VIDEO jazvečíka sa stalo HITOM, no odborníci dvíhajú varovný prst!
Zaujímavosti
Najdlhšia, najhlbšia, najvzácnejšia: Poznáte
Najdlhšia, najhlbšia, najvzácnejšia: Poznáte rekordy našich jaskýň?
dromedar.sk
Expert na etiketu šokuje:
Expert na etiketu šokuje: Väčšina ľudí je cereálie NESPRÁVNE! Bez VIDLIČKY to vraj nejde
Zaujímavosti
Lekár varuje mužov: Ak
Lekár varuje mužov: Ak robíte tieto TRI veci, riskujete PREDČASNÚ SMRŤ! Táto chyba potichu ničí vaše orgány
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Záchranný plán od susedov: Česko chystá kľúčový krok, chce pomôcť s dodávkami ropy!
Záchranný plán od susedov: Česko chystá kľúčový krok, chce pomôcť s dodávkami ropy!
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!
Predaj dlhopisov pre ľudí sa pomaly končí: Stihnú sa vypredať a čo na to Kamenický?
Predaj dlhopisov pre ľudí sa pomaly končí: Stihnú sa vypredať a čo na to Kamenický?
Pokuty od štátu miznú, čas beží: Dlžníci majú historickú šancu, v hre sú desiatky miliónov eur!
Pokuty od štátu miznú, čas beží: Dlžníci majú historickú šancu, v hre sú desiatky miliónov eur!

Šport

Horúca novinka z KHL: Adam Ružička predčasne skončil v Spartaku Moskva
Horúca novinka z KHL: Adam Ružička predčasne skončil v Spartaku Moskva
KHL
Sny o zlatom hetriku vyfučali: Dobití šampióni NHL sú na dne konferencie a majú pred sebou dlhé leto
Sny o zlatom hetriku vyfučali: Dobití šampióni NHL sú na dne konferencie a majú pred sebou dlhé leto
NHL
Reálny život alebo fantázia? Barcelona ponúka vstupenky na El Clásico za šialené sumy
Reálny život alebo fantázia? Barcelona ponúka vstupenky na El Clásico za šialené sumy
La Liga
Sabalenková po kritike zvažuje svoju budúcu účasť na prestížnom turnaji: Je to absurdné
Sabalenková po kritike zvažuje svoju budúcu účasť na prestížnom turnaji: Je to absurdné
WTA

Auto-moto

Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Klasické testy
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky

Kariéra a motivácia

Tieto profesie miznú rýchlejšie, než si myslíte – je vaša medzi nimi?
Tieto profesie miznú rýchlejšie, než si myslíte – je vaša medzi nimi?
Trendy na trhu práce
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Motivácia a inšpirácia
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Po škole do zamestnania
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Kariérny rast

Varenie a recepty

Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Rady a tipy
Čokoládový krém
Čokoládový krém
Torty

Technológie

USA chcú vyrábať kópie iránskych dronov Shahed. Drahé zbrane prestávajú dávať zmysel
USA chcú vyrábať kópie iránskych dronov Shahed. Drahé zbrane prestávajú dávať zmysel
Armádne technológie
Neznámy ruský dron s X-krídlami zasiahol Kyjev. Na Ukrajine rastú obavy
Neznámy ruský dron s X-krídlami zasiahol Kyjev. Na Ukrajine rastú obavy
Drony a autonómne systémy
Drony tlačia krajiny k adaptovaniu laserových zbraní: Toto sú dôvody, prečo ich vídame čoraz častejšie
Drony tlačia krajiny k adaptovaniu laserových zbraní: Toto sú dôvody, prečo ich vídame čoraz častejšie
Armádne technológie
Prišiel ti neznámy balík s QR kódom? FBI upozorňuje na nový podvod, jeden scan môže stačiť na krádež tvojich údajov a peňazí
Prišiel ti neznámy balík s QR kódom? FBI upozorňuje na nový podvod, jeden scan môže stačiť na krádež tvojich údajov a peňazí
Bezpečnosť

Bývanie

Starší manželia vymenili mesto za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili mesto za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Prečo má tehlový dom vyššiu hodnotu? Výhody z pohľadu bánk a poisťovní
Prečo má tehlový dom vyššiu hodnotu? Výhody z pohľadu bánk a poisťovní
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie

Pre kutilov

Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Okrasná záhrada
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Dvor a záhrada
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
Náradie
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži zverokruhu sú materiál na manželstvo: Ženy pri nich nachádzajú stabilitu aj lásku
Partnerské vzťahy
Títo muži zverokruhu sú materiál na manželstvo: Ženy pri nich nachádzajú stabilitu aj lásku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nákupy z Číny sa
Domáce
Nákupy z Číny sa predražia: Brusel vyhlásil vojnu lacnému tovaru, priplatíte si za každú drobnosť!
Brutálna nehoda! Silný náraz
Zahraničné
Brutálna nehoda! Silný náraz s autom prevrátil sanitku mimo cesty: Päť zranených a jedna obeť, VIDEO zo zásahu
DRÁMA na výbore: Šimečka
Domáce
DRÁMA na výbore: Šimečka griloval Fica ohľadom podpory Trumpa, slovná prestrelka a premiér vraj utiekol!
Iránske rakety a drony
Zahraničné
DUBAJ už nie je RAJOM na zemi, opúšťajú ho TISÍCE cudzincov: Z okna vidíte rakety a výbuchy, opisuje Pavel

Ďalšie zo Zoznamu