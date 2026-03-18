Na Kubu dopravili prvú zásielku pomoci zo zahraničia: Určená je pre nemocnice

HAVANA - Prvá zásielka medzinárodnej pomoci pre krízou postihnutú Kubu dorazila v stredu do krajiny v podobe piatich ton zdravotníckeho materiálu. S pomocou, ktorá bude distribuovaná do nemocníc, pricestovala aj delegácia približne 100 európskych aktivistov, informovala agentúra AFP.
20 ton potravín a liekov
Celkovo humanitárne organizácie a verejne známe osobnosti plánujú doručiť na ostrov 20 ton pomoci, a to letecky a po mori, aby pomohli Kube prekonať najhoršiu hospodársku krízu za posledných 30 rokov, ktorú zhoršilo zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura a zastavenie dodávok ropy z Venezuely. V tejto situácii americký prezident Donald Trump pohrozil odvetnými opatreniami voči každej krajine, ktorá by na Kubu poslala ropu. Oficiálne kubánske médiá uviedli, že v stredu z Čile odchádza ďalší konvoj s „liekmi a potravinami, ktoré pomôžu Kube vyrovnať sa so sprísňovaním energetickej blokády zavedenej Spojenými štátmi“.
Skupina z Miami doručí zdravotnícke potreby
Okrem toho v piatok z Miami na Floride do Havany odcestuje skupina 140 ľudí – vrátane lekárov, právnikov, odborových lídrov a aktivistov –, aby doručili 2,8 tony zdravotníckych potrieb do kliník a nemocníc, uviedla pacifistická skupina CODEPINK, jeden z organizátorov operácie. Do konca týždňa by mala do Havany doraziť aj flotila z Mexika.
Okrem toho skupina ľavicových aktivistov plánuje v Havane usporiadať verejnú akciu, pričom medzi jej očakávanými účastníkmi sú bývalý španielsky politik a zakladateľ ľavicovej strany Môžeme (Podemos) Pablo Iglesias, írska punk-rapová skupina Kneecap, brazílsky klimatický aktivista Thiago Ávila a britský ľavicový poslanec Jeremy Corbyn.