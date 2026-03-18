Koľko masturbácie je už priveľa? Lekárka prelomila mlčanie a vysvetlila, kedy vám tento zvyk začne skutočne škodiť!

NEW YORK - Masturbácia bola ešte donedávna tabu témou, o ktorej sa hovorilo len potichu. Dnes ju odborníci čoraz častejšie spomínajú ako prirodzenú súčasť zdravého sexuálneho života – a podľa lekárov môže mať dokonca pozitívny vplyv na fyzické aj psychické zdravie.
Otázka, ktorú si kladie mnoho ľudí, však znie jednoducho: koľko je ešte normálne a kedy je to už priveľa? Podľa lekárky a zdravotnej edukátorky Dr. Jen Claude neexistuje univerzálna odpoveď. V jednom zo svojich videí vysvetlila, že masturbácia je úplne prirodzená a vo väčšine prípadov aj zdravá. „Masturbácia je úplne v poriadku a môže byť veľmi zdravou súčasťou života a celkovej spokojnosti,“ uviedla odborníčka.
Neexistuje presný limit
Mnoho ľudí sa snaží zistiť presné číslo – napríklad koľkokrát denne alebo týždenne je to ešte v norme. Podľa lekárky však žiadny takýto univerzálny limit neexistuje. „Neexistuje horná hranica, ktorá by hovorila, že viac už nemôžete. Nie je stanovený počet za deň, týždeň ani mesiac,“ vysvetlila. Frekvencia sa podľa nej výrazne líši od človeka k človeku, píše portál LadBible. Niektorí ľudia masturbujú aj niekoľkokrát denne, iní len občas alebo dokonca raz za niekoľko mesiacov. „Závisí to od nálady, životného štýlu aj individuálnych potrieb,“ dodala.
Kedy môže ísť o problém?
Jediným momentom, keď by sa podľa odborníkov mala frekvencia masturbácie riešiť, je situácia, keď začne negatívne ovplyvňovať každodenný život. „Môžete masturbovať tak často, ako chcete, pokiaľ to nenarušuje váš bežný život, psychickú pohodu, vzťahy alebo schopnosť fungovať v práci a v každodenných aktivitách,“ upozornila Claude. Ak sa z tohto správania stane nutkavý zvyk alebo začne spôsobovať problémy, môže ísť o kompulzívne správanie, ktoré by mal človek konzultovať s odborníkom.
Čo sa stane, keď prestanete?
Niektorí ľudia sa naopak rozhodnú masturbáciu úplne obmedziť alebo s ňou na určitý čas prestať – napríklad počas rôznych internetových výziev. Podľa odborníkov sa však po vysadení môžu objaviť určité reakcie, napríklad výkyvy nálad, silnejšie sexuálne nutkanie či dlhšie pretrvávajúce sexuálne vzrušenie. Tieto zmeny sú však zvyčajne len dočasné. Podľa sexuológov môže krátka prestávka dokonca niektorým ľuďom pomôcť zlepšiť sexuálny život v dlhodobom horizonte. Základným pravidlom podľa odborníkov zostáva rovnováha – každý človek má totiž svoje vlastné tempo aj potreby.