Streda18. marec 2026, meniny má Eduard, zajtra Jozef

Šokujúce odhalenie: Nové detaily o havárii amerického lietadla v Iraku! Na palube chýbali padáky

Americké tankovacie lietadlo KC-135
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BAGDAD - Pri havárii amerického vojenského lietadla v Iraku zahynulo šesť vojakov. Pozornosť sa sústreďuje na rozhodnutie, ktoré armáda prijala už pred rokmi a ktoré dnes vyvoláva nové pochybnosti. Diskusia sa vracia k tomu, či bolo správne uprednostniť efektivitu pred možnosťou poslednej záchrany.

Tragédia v Iraku a jeden sporný detail

Pri páde amerického tankovacieho lietadla Boeing KC-135 Stratotanker v Iraku prišlo o život šesť príslušníkov ozbrojených síl USA. V centre pozornosti sa ocitla skutočnosť, že posádka nemala k dispozícii padáky.

Ako uvádza ABC, toto vybavenie bolo z lietadiel odstránené už v roku 2008. Dôvodom mali byť vysoké náklady na jeho obstaranie, údržbu aj výcvik.

Rozhodnutie z minulosti dnes vyvoláva otázky

Vtedajšie stanovisko amerického letectva vysvetľovalo tento krok tým, že KC-135 patrí medzi mimoriadne spoľahlivé stroje, pri ktorých sú vážne incidenty zriedkavé.

„Odstránenie padákov môže pôsobiť nezvyčajne, no tieto lietadlá fungujú inak než bežné stroje. Pravdepodobnosť, že by ich posádka musela použiť, je extrémne nízka,“ uviedlo letectvo.

Obeťami boli skúsení vojaci

Pri nehode zahynuli vojaci pôsobiaci na základniach MacDill Air Force Base na Floride a Rickenbacker Air National Guard Base v štáte Ohio.

Podľa amerického centrálneho velenia ani vyjadrenia generála Dana Caina nešlo o následok nepriateľskej paľby ani zásah vlastných síl.

Pomohli by padáky vôbec?

Diskusia o chýbajúcom vybavení otvára širšiu otázku – či by padáky v takomto prípade vôbec dokázali zachrániť životy.

Podľa odborníkov sa bezpečnosť veľkých vojenských lietadiel nestavia na možnosti vyskočiť, ale na technických riešeniach. Ide najmä o záložné systémy, schopnosť zvládnuť núdzové situácie a koordináciu posádky, píše portál Interesting Engineering.

Únik z veľkého lietadla je extrémne náročný

Aj keby boli padáky na palube, ich využitie by bolo problematické. Opustiť poškodené a plne natankované lietadlo vo veľkej výške je podľa amerického letectva mimoriadne zložité.

„Zo štatistického hľadiska je bezpečnejšie zostať v lietadle, najmä ak sa nachádza nad nepriateľským územím,“ uviedol v minulosti poddôstojník John Tex Austin.

Padáky sa preto využívajú najmä pri bojových lietadlách so systémom vystreľovacích sedadiel, kde je únik pilota súčasťou konštrukcie.

Stroj z minulého storočia stále v službe

Príčina havárie zatiaľ nie je známa. Uvažuje sa o technickej poruche, probléme počas dopĺňania paliva vo vzduchu alebo o zlyhaní palivového systému.

Isté však je, že KC-135 patrí medzi lietadlá vyvinuté ešte na konci 50. rokov minulého storočia. Napriek tomu sa počíta s ich prevádzkou minimálne do roku 2050, uvádza Interesting Engineering.

Staré stroje a nové otázky

Tragédia opäť otvorila debatu o tom, či by americké letectvo nemalo viac investovať do modernizácie flotily, namiesto spoliehania sa na staršie stroje a minimalizáciu niektorých bezpečnostných prvkov.

Rozhodnutie z minulosti tak dnes získava nový význam – najmä v kontexte ľudských životov.

Viac o téme: PadákyUSAIránIrakLetecká katastrofaKC-135Tankovacie lietadlo
Nahlásiť chybu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži zverokruhu sú materiál na manželstvo: Ženy pri nich nachádzajú stabilitu aj lásku
Partnerské vzťahy
Títo muži zverokruhu sú materiál na manželstvo: Ženy pri nich nachádzajú stabilitu aj lásku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americké tankovacie lietadlo KC-135
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Nové detaily o havárii amerického lietadla v Iraku! Na palube chýbali padáky
Craig Hamilton-Parker
Zahraničné
Šokujúce proroctvo nového Nostradama: Predpovedal vojnu v Iráne! Mrazivé varovanie o Trumpovi
Modžtabá Chameneí
Zahraničné
Stačilo málo: Modžtaba Chameneí len o vlások unikol smrti! Pomohla mu prechádzka po záhrade
Na chorvátskych cestách čakajte
Zahraničné
Veľké zmeny na ceste k moru: Nový zákon vyženie z chorvátskych diaľnic hotovosť, TAKTO to bude fungovať

Ďalšie zo Zoznamu