V dovolenkových rajoch vyčína nebezpečná infekcia! Najhoršia situácia je na TOMTO ostrove

BRATISLAVA - Počet prípadov nakazených vírusom chikungunya (CHIKV). Ochorenie zaznamenali v dovolenkových rajoch ako sú Seychelské ostrovy, Maurícius či Madagaskar.
Ako upozornil český Štátny zdravotný ústav na svojom webe, najhoršia situácia s prenosom vírusu chikungunya (CHIKV) je na ostrove Mayotte ležiacom v Indickom oceáne. Ide o najľudnatejší ostrov z Komorských ostrovov. Od 1. januára 2026 bolo potvrdených viac ako 270 autochtónnych prípadov. V posledných dvoch februárových týždňoch bolo zaznamenaných priemerne až 65 prípadov týždenne.
V roku 2026 boli prípady CHIKV hlásené aj na Seychelách a cirkulácia CHIKV bola detegovaná aj na ostrove Réunion, Mauríciu, Madagaskare a Komorských ostrovoch.
Ochorenie sa prejavuje horúčkami a bolesťami kĺbov, hlavy a svalov. Môže viesť k dlhodobým zdravotným problémom najmä u starších ľudí či osôb s inými ochoreniami. Chikungunya sa môže preniesť aj z tehotnej matky na jej nenarodené dieťa, pričom pre novorodenca môže byť vírus smrteľný.
Epidémia bude ešte pokračovať
Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vysvetlilo, že na Mayotte je teraz sezóna dažďov, kedy sú dobré podmienky na rozmnožovanie komárov rodu Aedes a napomáha tak k šíreniu CHIKV. Sezóna dažďov by mala skončiť v apríli. Pravdepodobnosť ochorenia pre cestovateľov je hodnotená ako stredná.
Epidémia bude podľa nich v nasledujúcich mesiacoch pokračovať, a preto je dôležitá komunikácia smerom k cestovateľom a klinikám cestovnej medicíny s odporúčaním posilnenia preventívnych opatrení. Medzi preventívne opatrenia patrí používanie repelentov proti komárom, spanie pod moskytiérou alebo v uzavretej, klimatizovanej miestnosti, oblečenie, ktoré pokrýva čo najväčšiu plochu tela. Očkovanie je potrebné zvážiť podľa odporúčaní jednotlivých krajín.
Pravdepodobnosť, že sa CHIKV bude šíriť v pevninskej časti Európy v dôsledku zavlečenia vírusu cestovateľmi s virémiou je v tejto chvíli nízka, pretože klimatické podmienky na území pevninskej časti Európy nie sú priaznivé pre aktivitu komárov rodu Aedes a replikáciu vírusu v nich.
Postrach na Mayotte aj v minulosti
Na Mayotte bola zaznamenaná epidémia už v roku 2025 s celkom 1 270 potvrdenými prípadmi CHIKV, pričom vrchol bol pozorovaný v 21. týždni roku 2025 s celkom 232 prípadmi. Je pravdepodobné, že počty prípadov uvádzané za rok 2025 sú podhodnotené, pretože v mnohých oblastiach Mayotte nebola dostupná zdravotná starostlivosť v dôsledku ničivého cyklónu Chido.
Najväčšia epidémia v roku 2025 prebehla na ostrove Réunion, ktorá viedla k vzniku 66% populačnej imunity. Autochtónne prípady boli registrované aj v ostatných oblastiach Indického oceánu.