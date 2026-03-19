Gröhlingovi definitívne došla trpezlivosť: Choďte od toho! Odkázal kabinetu a ohlásil ekonomický KOPANEC!

BRATISLAVA - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce presadiť zrušenie transakčnej dane, zavedenie rovnej dane vo výške 19 percent a tiež nulovú daň z reinvestovaného zisku. Balík opatrení, ktorý liberáli predstavili na pondelňajšej tlačovej konferencii, má podľa nich pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku. Nazvali ho ekonomickým kopancom a predseda Branislav Gröhling dáva partnerom vedieť, že súčasná ekonomická situácia akútne potrebuje obrat.
Strana dala o svojom zámere vedieť na pondelkovej tlačovej konferencii s názvom "Máme plán na nakopnutie ekonomického reštartu Slovenska!". Sami túto zmenu prezentujú aj agresívnejšou grafikou s vyobrazenou kopačkou.
Nie je záujem zdaňovať zisk, ktorý zostáva vo firme
Novinkou má byť nulová daň zo zisku, ktorý firmy reinvestujú alebo použijú na pokrytie daňovej straty.
"Kým zisk neopustí firmu, nie je potrebné ho zdaňovať. Je to daň, ktorá podporí investície, je to daň, ktorá bude vykrývať aj daňové straty. Je to ten najjednoduchší, najviac prorastový daňový systém pre podnikanie," povedal Gröhling.
Rátajú so stratami v prvom roku, no zároveň s vysokou návratnosťou v priebehu ďalšieho roka
Poslanec SaS Marián Viskupič doplnil, že podobný model funguje napríklad v Estónsko či Lotyšsko a dobrovoľne aj v Poľsko. Podľa neho by zmena priniesla v prvom roku aj dočasný výpadok príjmov štátneho rozpočtu približne 1,3 až 1,9 miliardy eur, pričom výber daní by sa mohol vrátiť na pôvodnú úroveň približne v treťom roku.
Marián Viskupič tvrdí, že estónsky systém zdaňovania firiem by fungoval ako automatický investičný stimul. Firmy by podľa neho mohli viac investovať bez potreby žiadať o štátne dotácie či daňové úľavy. Model už podľa neho funguje napríklad v Estónsku alebo Lotyšsku a v obmedzenej forme aj v Poľsku. Skúsenosti z týchto krajín podľa liberálov naznačujú, že podobná reforma môže mať pozitívny vplyv na ekonomický rast aj investície.
Grafy, z ktorých ekonómom nie je do spevu
Zároveň opozičné kvarteto na tlačovom brífingu kritizovalo stav Slovenska pri verejných financiách a mzdách, pričom nás už dávno predbehli Poliaci a Maďarsko nám je v pätách.
Strana tiež kritizuje, že aj keď je Slovensko na trajektórii zvyšujúcej sa životnej úrovne. Sme však v porovnaní s našimi susedmi na samom dne.
Autori návrhu tvrdia, že cieľom zmien je vytvoriť stabilnejšie a jednoduchšie podnikateľské prostredie. Firmy by podľa nich získali viac zdrojov na investície do technológií, pracovných miest či zvyšovania miezd. Liberáli zároveň tvrdia, že dlhodobo by takýto systém mohol pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a priblížiť životnú úroveň krajiny k vyspelejším štátom Európskej únie.