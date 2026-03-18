Slovenská herečka sa obrátila na verejnosť s prosbou o pomoc: Finančná zbierka... Na TOTO?!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Kristína Kanátová, ktorú diváci poznajú najmä zo seriálu Mama na prenájom, prechádza novým obdobím svojej kariéry. Po tom, čo priznala nedostatok hereckých ponúk a začala pracovať v kaviarni, sa rozhodla naplno venovať hudbe. Na vydanie vlastných piesní teraz požiadala verejnosť o finančnú podporu.
Kristína Kanátová je slovenská herečka, ktorú širšia verejnosť pozná najmä zo seriálovej tvorby. Najväčšiu popularitu jej priniesla rola v seriáli Mama na prenájom, kde stvárnila prísnu, rozhodnú a nekompromisnú šéfku nemocnice. Postava, ktorú hrala s veľkou dávkou autority a prirodzenej razancie, sa rýchlo zapísala do pamäti divákov a stala sa jednou z výrazných súčastí seriálu. Dlhé obdobie tak patrila medzi tváre, ktoré boli na televíznych obrazovkách pomerne často vídané.
V poslednom čase je však okolo herečky tichšie než kedysi. Kanátová otvorene priznala, že situácia v hereckej profesii nie je vždy stabilná a ani známe meno automaticky nezaručuje neustály prísun pracovných príležitostí. Minulý rok v novembri prekvapila fanúšikov úprimným vyjadrením, v ktorom uviedla, že jej prestali prichádzať nové pracovné ponuky. Aby si zabezpečila stabilný príjem, rozhodla sa preto pre bežnú prácu mimo umeleckej sféry a nastúpila do kaviarne.
Aj napriek tomu však herectvo úplne neopustila. Medzitým pracovala na projekte v Českej republike, kde natáčala seriál. Zaujímavosťou je, že v ňom stvárnila Slovenku hovoriacu po česky, čo prinieslo aj nečakanú komplikáciu. „Nakoniec som bola predabovaná,” priznala na začiatku marca. Popri herectve sa však postupne čoraz viac venuje hudbe. Práve tá sa stala novým smerom, ktorému chce venovať viac energie.
Nedávno preto požiadala verejnosť o podporu prostredníctvom crowdfundingovej platformy Donio. „Pomôžte mi dostať piesne zo šuflíka do sveta,” znie jej žiadosť na stránke. Herečka vysvetľuje, že hudba je pre ňu prirodzeným pokračovaním umeleckej cesty a spôsobom, ako vyjadriť veci osobnejšie než prostredníctvom hereckých rolí. „Po rokoch práce v divadle a filme sa dnes prirodzene presúvam k hudobnej tvorbe, ktorá mi umožňuje hovoriť osobnejším jazykom,” priznáva.
Zbierka sa postupne rozbieha a zatiaľ sa jej podarilo vyzbierať viac než tisíc eur. Jej cieľom je však dosiahnuť aj ďalší míľnik. Druhým cieľom kampane je suma dvetisíc eur. „Táto suma nám pokryje náklady na dve piesne,” píše sa na stránke. Kanátová plánuje vydať päť skladieb, ktoré podľa vlastných slov vznikali dlhé roky a majú pre ňu veľkú osobnú hodnotu. „Tieto piesne so mnou žijú viac než desať rokov. Vznikali potichu – popri herectve, v obdobiach hľadania, ticha, pochybností aj dozrievania. Nikdy nebol správny čas. Až teraz,” objasnila, prečo sa rozhodla požiadať verejnosť o finančnú pomoc.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%