NASA zverejnila satelitné dáta z Európy! Slovensko v červenej zóne, meteorológovia hovoria o extrémoch

Ilustračný obrázok
(Zdroj: nasagrace.unl.edu, Getty Images)
BRATISLAVA - Najnovšie hydrologické mapy NASA ukazujú pre Európu nepríjemnú realitu: veľká časť kontinentu vrátane Slovenska smeruje do jari s výrazným deficitom vody. Hoci zima priniesla do hôr dostatok snehu, prvá polovica marca bola mimoriadne suchá. Extrémne sucho už zasahuje približne 1 % Slovenska.

Slovensko vstupuje do druhej polovice marca s výrazným deficitom pôdnej vlahy. V mnohých južných a východných okresoch od začiatku mesiaca nespadla ani kvapka dažďa. Do toho prišli teplé dni s teplotami blížiacimi sa k +20 °C, ktoré spôsobili masívne odparovanie vlhkosti z pôdy. Kombinácia tepla a absencie nových zrážok stiahla hladiny podzemných vôd na úrovne, ktoré meteorológovia označujú za alarmujúce.

Podľa najnovších údajov z nedele 15. marca 2026 je na takmer polovici územia prítomné sucho rôznej intenzity, pričom extrémne sucho už zasahuje približne 1 % Slovenska. Najhoršie sú na tom regióny Orava, Spišská Magura, Levočské vrchy, Pieniny, Poloniny a Vihorlat. Píšu o tom portály o počasí iMeteo.sk a intersucho.sk.

Meteorológovia menia predpoveď: Nakoniec bude apríl iný, ako ukazovali modely Prečítajte si tiež

Satelitné dáta misie GRACE, ktoré monitorujú stav podzemných vodných zásob, zobrazujú nad naším regiónom varovné odtiene červenej a oranžovej – farby signalizujúce kriticky nízku vlhkosť v hlbších vrstvách pôdy. V kritickej zóne sú aj Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a celý Balkán.

Všetky tieto oblasti vstupujú do vegetačného obdobia s výrazným vlahovým deficitom, čo môže negatívne ovplyvniť poľnohospodárske plodiny, lesné porasty, vodné zdroje aj bežné záhrady a pôdu v okolí obydlí. Výrazné a lokálne až extrémne sucho je podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu na severovýchode Slovenska. Lokálne extrémne hodnoty sú hlásené v okolí Starej Ľubovne. 

Relatívne nasýtenie pôdy je najnižšie (30–50 %) na krajnom juhozápade, v Podunajskej nížine a na Záhorí. Najväčší nedostatok pôdnej vlahy je aktuálne na západnom a juhozápadnom Slovensku, kde deficit dosahuje –40 až –60 mm. Na východe je situácia o niečo lepšia, no stále vážna, pretože chýba –20 až –40 mm vody. Naopak, mierny nadbytok vlahy (+20 až +40 mm) sa objavuje len lokálne, najmä v okolí Lučenca, Rimavskej Soboty, v Košickej kotline a na Spiši.

Meteorológovia upozorňujú, že situáciu môže zvrátiť len výrazná zmena počasia, teda výdatné a dlhotrvajúce dažde. Ak neprídu v najbližších dňoch, Slovensko môže zažiť jeden z najsuchších úvodov sezóny za posledné desaťročia.

Súvisiace články

Meteorológovia menia predpoveď: Nakoniec
Meteorológovia menia predpoveď: Nakoniec bude apríl iný, ako ukazovali modely
FOTO Meteorológovia varujú pred suchom:
Meteorológovia varujú pred suchom: Na severovýchode Slovenska je miestami extrémne
Veľká PREDPOVEĎ na marec
Veľká PREDPOVEĎ na marec prináša šok! Tento deň príde nečakaná zmena: Pripravte sa na sneh aj mráz
Klimatické zhodnotenie roka 2025:
Klimatické zhodnotenie roka 2025: Nastala nezvyčajne skorá jar, lieska aj jelša sa ozvali už v januári
Branislav Gröhling ohlásil nový ekonomický program strany SaS
Hráč Košíc Mislav Rosandič hodnotí víťazstvo nad Banskou Bystricou
Hráč Banskej Bystrice Marek Valach po prehre s Košicami
Gröhlingovi definitívne došla trpezlivosť:
Gröhlingovi definitívne došla trpezlivosť: Choďte od toho! Odkázal kabinetu a ohlásil ekonomický KOPANEC!
Slovensko a Maďarsko žiadajú vlastných expertov k Družbe: Kritika postupu EÚ a výzva na rýchle riešenie
AKTUÁLNE VIDEO Auto v centre Bratislavy vrazilo do stánkov: Zasahuje polícia a záchranári, ulicu uzavreli
Modelka na sociálnych sieťach všetkým vyrazila dych: Som stále panna! Je to Božia vôľa
Na Kubu dopravili prvú zásielku pomoci zo zahraničia: Určená je pre nemocnice
EÚ vyzvala Izrael, aby skončil s vojenskými operáciami v Libanone
USA rozšírili program kaucií pre žiadateľov o víza o 12 krajín
Vlado Müller sa 90-ky
Vlado Müller sa 90-ky nedožil: Mal rád víno, karty, klobásy! Úraz ho pripravil o to, čo miloval najviac
Diana Hágerová môže byť
Pozrite na tú PREMENU! Diana Hágerová extrémne schudla: Čo je za tým?
Meghan Markle
Meghan Markle padá na samé dno: Zruinovali ju maniere, urážlivosť a... aj toto hralo proti nej!
Kristína Kanátová
Slovenská herečka sa obrátila na verejnosť s prosbou o pomoc: Finančná zbierka... Na TOTO?!
Koľko masturbácie je už
Koľko masturbácie je už priveľa? Lekárka prelomila mlčanie a vysvetlila, kedy vám tento zvyk začne skutočne škodiť!
Toto je podľa odborníkov
Toto je podľa odborníkov najlepšia bylinka pre vaše srdce: Pridávajte si ju do jedla a riziko kardiovaskulárnych ochorení klesne!
Zlatý poklad vo vašej
Zlatý poklad vo vašej záhrade: TOTO v žiadnom prípade nedávajte do koša, má to cenu zlata!
Štekala na svojho psa,
Štekala na svojho psa, aby mu dala lekciu: VIDEO jazvečíka sa stalo HITOM, no odborníci dvíhajú varovný prst!
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Invalidita a PN-ky na muške: Štát by mohol ušetriť až stovky miliónov eur, siahne na ne?
Vláda zakročila: Na 30 dní obmedzí tankovanie a vývoz nafty, cudzinci si priplatia!
Záchranný plán od susedov: Česko chystá kľúčový krok, chce pomôcť s dodávkami ropy!
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!
Prehra s príchuťou postupu: Dávid Hancko hviezdil v bitke gigantov, jeho gól pochoval nádeje Spurs
Liverpool s dokonalým obratom v odvete, suverénny Bayern aj v druhom zápase s vysokým víťazstvom
Sen o trofeji po 14 rokoch ožíva: Žilina v dramatickom semifinále zlomila odpor železiarov
Gólová kanonáda Barcelony: Domáci uštedrili v odvete debakel Newcastlu a jednoznačne postupujú
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Tieto profesie miznú rýchlejšie, než si myslíte – je vaša medzi nimi?
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Čokoládový krém
Irán znepokojil západné krajiny: Pri útoku použil raketu Sejjil, ktorá doteraz existovala len v experimentálnej rovine.
Krokodíl s čudným nosom lovil našich predkov. Lucy sa musela pri vode pozerať nielen pred seba, ale aj za seba
Všimli si ľudia dôkaz inteligentného života na Marse? Na internete sa objavila fotografia pyramídy. NASA vysvetľuje, či ju vytvorili mimozemšťania
Samsung potichu mení kľúčovú súčiastku v Galaxy telefónoch. Môžeš dostať iný displej, než čakáš
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Títo muži zverokruhu sú materiál na manželstvo: Ženy pri nich nachádzajú stabilitu aj lásku
Gröhlingovi definitívne došla trpezlivosť:
Gröhlingovi definitívne došla trpezlivosť: Choďte od toho! Odkázal kabinetu a ohlásil ekonomický KOPANEC!
Modelka na sociálnych sieťach všetkým vyrazila dych: Som stále panna! Je to Božia vôľa
V dovolenkových rajoch vyčína
V dovolenkových rajoch vyčína nebezpečná infekcia! Najhoršia situácia je na TOMTO ostrove

