NASA zverejnila satelitné dáta z Európy! Slovensko v červenej zóne, meteorológovia hovoria o extrémoch

BRATISLAVA - Najnovšie hydrologické mapy NASA ukazujú pre Európu nepríjemnú realitu: veľká časť kontinentu vrátane Slovenska smeruje do jari s výrazným deficitom vody. Hoci zima priniesla do hôr dostatok snehu, prvá polovica marca bola mimoriadne suchá. Extrémne sucho už zasahuje približne 1 % Slovenska.
Slovensko vstupuje do druhej polovice marca s výrazným deficitom pôdnej vlahy. V mnohých južných a východných okresoch od začiatku mesiaca nespadla ani kvapka dažďa. Do toho prišli teplé dni s teplotami blížiacimi sa k +20 °C, ktoré spôsobili masívne odparovanie vlhkosti z pôdy. Kombinácia tepla a absencie nových zrážok stiahla hladiny podzemných vôd na úrovne, ktoré meteorológovia označujú za alarmujúce.
Podľa najnovších údajov z nedele 15. marca 2026 je na takmer polovici územia prítomné sucho rôznej intenzity, pričom extrémne sucho už zasahuje približne 1 % Slovenska. Najhoršie sú na tom regióny Orava, Spišská Magura, Levočské vrchy, Pieniny, Poloniny a Vihorlat. Píšu o tom portály o počasí iMeteo.sk a intersucho.sk.
Satelitné dáta misie GRACE, ktoré monitorujú stav podzemných vodných zásob, zobrazujú nad naším regiónom varovné odtiene červenej a oranžovej – farby signalizujúce kriticky nízku vlhkosť v hlbších vrstvách pôdy. V kritickej zóne sú aj Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a celý Balkán.
Relatívne nasýtenie pôdy je najnižšie (30–50 %) na krajnom juhozápade, v Podunajskej nížine a na Záhorí. Najväčší nedostatok pôdnej vlahy je aktuálne na západnom a juhozápadnom Slovensku, kde deficit dosahuje –40 až –60 mm. Na východe je situácia o niečo lepšia, no stále vážna, pretože chýba –20 až –40 mm vody. Naopak, mierny nadbytok vlahy (+20 až +40 mm) sa objavuje len lokálne, najmä v okolí Lučenca, Rimavskej Soboty, v Košickej kotline a na Spiši.
Meteorológovia upozorňujú, že situáciu môže zvrátiť len výrazná zmena počasia, teda výdatné a dlhotrvajúce dažde. Ak neprídu v najbližších dňoch, Slovensko môže zažiť jeden z najsuchších úvodov sezóny za posledné desaťročia.