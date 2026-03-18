EÚ vyzvala Izrael, aby skončil s vojenskými operáciami v Libanone

BRUSEL - Európska únia (EÚ) v stredu po najnovších izraelských náletoch na libanonské hlavné mesto Bejrút vyzvala Izrael, aby ukončil svoje vojenské operácie na území Libanonu. Informuje o tom agentúra AFP.
„EÚ je hlboko znepokojená v súvislosti s pokračujúcou izraelskou ofenzívou v Libanone, ktorá už má zničujúce humanitárne dôsledky a hrozí vyvolaním zdĺhavého konfliktu,“ uviedla Únia prostredníctvom jedného zo svojich hovorcov. „Izrael by mal ukončiť svoje operácie v Libanone,“ dodala EÚ.
Izraelská armáda pokračuje vo svojich operáciách na území Libanonu, ktoré spustila v odvete za raketový útok proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh na sever Izraela z 2. marca. Svojimi útokmi na Izrael sa Hizballáh pridal na stranu Iránu, ktorý sa 28. februára stal terčom bojových operácií izraelskej a americkej armády. Irán v reakcii na túto eskaláciu útočí na Izrael, ako aj na americké záujmy v krajinách Perzského zálivu. Libanonské úrady tvrdia, že izraelské útoky k dnešnému dňu zabili 968 ľudí vrátane 116 detí a 77 žien a 2432 zranených. Okrem toho bolo v dôsledku vojny vysídlených viac ako milión ľudí.