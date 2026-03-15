ŠOKUJÚCE vyhlásenia o vojne v Iráne: Zavádza Biely dom širokú verejnosť? TOTO povedal Trump počas jedného dňa!

WASHINGTON – Spojené štáty spustili koncom februára veľmi prekvapivú ofenzívu na Irán. Spoločne s Izraelom podnikli sériu náletov na strategické objekty v srdci Iránu. Po invázii na Venezuelu a uvalení embarga na Kubu, sa dostali USA od začiatku roku 2026 do sporu už s treťou krajinou. Nedávno ešte podnikli operáciu proti drogovým kartelom v Ekvádore. Čo sa týka Iránu, zrejme ani samotná administratíva USA netuší, dokedy potrvá vojna.
Spravodajské služby USA opakovane upozorňovali prezidenta Donalda Trumpa, že iránsky režim posilňuje svoju obranu a je pripravený útočiť proti USA na veľmi dlhé obdobie. Informuje o tom Zeteo. Správy prichádzajú po tom, ako dňa 28. februára podnikli americko-izraelské spojenecké sily letecký útok na Irán. Počas bombardovania zomrel aj najvyšší iránsky duchovný vládca ajatolláh Sajjid Alí Husejní Chámeneí.
Dve rozdielne vyhlásenia
V priebehu tohto týždňa prišli pre USA ďalšie znepokojujúce správy. Iránske vedenie je z veľkej časti neporušené a po dvoch týždňoch bombardovania nehrozí ani jeho zvrhnutie v krajine. I keď bol Trump oboznámený s týmito skutočnosťami od spravodajských služieb, pred očami verejnosti vyhlásil víťazstvo a dodal, že "vojna sa skoční už čoskoro, pretože z cieľov v Iráne prakticky nič nezostalo". Následne počas svojej cesty na oficiálnu návštevu štátu Kentucky sa pred inými médiami vyjadril, že "USA ešte nič neukončilo a armáda bude (v Iráne) postupovať podobným spôsobom".
Pomsta za každého padlého
Nový najvyšší duchovný vládca Iránu Mojtaba Chámeneí vystúpil vo štvrtok 12. marca v štátnej televízii a uistil obyvateľov, že Irán sa pomstí za krv každého mučeníka, ktorý zomrel počas útokov. Podľa západných médií má byť ale v kóme.
"Odveta, ktorú máme na mysli sa nevzťahuje len na mučeníctvo veľkého vodcu (ajatolláha Alího Chámeneího), ale na všetkých mučeníkov, ktorí zahynuli rukou nepriateľa. Každý mŕtvy predstavuje samostatný akt pomsty."
Trump odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť
Vojenskí analytici oznámili, že za útok na základnú dievčenskú školu v Iráne, ktorá stála neďaleko jedného z veliacich centier IRGC (Iránske revolučné gardy), sú zodpovedné Spojené štáty. Posledné správy z miesta nešťastia hovorili o 168 mŕtvych, z toho 110 detí.
Trump sa najprv snažil obviniť zo zásahu školy samotný Irán. "Na základe dostupných materiálov, ktoré som mal možnosť vidieť, sme názoru, že to urobil Irán. Sami veľmi dobre viete, aké problémy majú ich rakety so zameraním cieľa," povedal. Keď novinári reagovali, že školu zasiahla raketa Tomahawk vyrobená v USA, šéf Bieleho domu len dodal, že "aj Irán má Tomahawky".