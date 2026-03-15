ŠOK v Británii: Úrady odhalili spojitosť s úmrtiami a mnohými infekciami! TU bola ukrytá nebezpečná baktéria

LONDÝN – Na britských ostrovoch sa v poslednej dobe začali objavovať vo väčšej miere podobné nepríjemné príznaky. Mnoho ľudí sa začalo sťažovať na desiatky infekcií. Odborníci napokon odhalili, že chyba nastala v bežnom tovare v hygienických potrebách. Mal ju doma takmer každý. Pozornosť by mali upriamiť najmä Slováci a Česi žijúci v Británii.
Britské úrady sa dopracovali ku zdroju problému, ktorý spôsoboval nepríjemné kožné ekzémy, rôzne infekcie a v niektorých prípadoch dokonca aj smrť. Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) označila niektoré značky vlhčených obrúskov za extrémne nebezpečné. Zistilo sa totiž, že sú spojené s baktériami Burkholderia stabilis.
"V Británii bolo len za posledných osem rokov potvrdených 59 prípadov nákazy baktérie Burkholderia stabilis. Okrem toho je spájaná aj so šiestimi úmrtiami," uvádza UKHSA s tým, že priama príčina smrti sa potvrdila zatiaľ u jedného pacienta. Do dnešných dní však nebolo jasné, ako sa pacienti nakazili.
Z trhu stiahli štyri výrobky
Úrady už odporučili verejnosti, aby sa zdržala používania štyroch značiek vlhčených obrúskov bez alkoholu, ktoré sa používajú pri čistení pokožky alebo miesta v okolí poranenej kože. Ide o výrobky ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes, Microsafe Moist Wipe Alcohol Free, Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes, pričom u značky Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes sa síce potvrdil výskyt danej baktérie, ale bol to iný kmeň ako ten, ktorý spôsobuje infekcie.
Nepríjemné príznaky na koži
Pre zdravých ľudí nepredstavuje táto baktéria bezprostredné nebezpečenstvo. Najviac ohrození sú ľudia s oslabenou imunitou, cystickou fibrózou alebo tí, ktorí podstupujú chemoterapiu. Výrobky už boli stiahnuté z predaja, ale naďalej môžu sa nachádzať v bežných domácnostiach (napríklad lekárničky). Týka sa to aj Slovákov a Čechov, ktorí žijú, alebo sa v súčasnej dobe nachádzajú vo Veľkej Británii.
Infekcia sa prejavuje začervenaním kože a nepríjemnými ranami, ktoré začnú mokvať. V najhorších prípadoch hrozí až sepsa (otrava krvi). UKHSA preto odporučila všetkým obyvateľom, aby skontrolovali svoje zásoby a upriamili pozornosť na zbavenie sa týchto štyroch nežiadúcich výrobkov, kým nebude neskoro.