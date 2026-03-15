Blížiaca sa JAR je pre všetkých alergikov PEKLO: Nechajte si poradiť týmito TRIKMI, od kýchania budete mať pokoj!

BRATISLAVA - S príchodom jari sa príroda prebúdza, dni sa predlžujú a teploty stúpajú. Pre mnohých ľudí je to najkrajšie obdobie roka. Pre alergikov však začiatok jari znamená aj náročné týždne plné kýchania, upchatého nosa, svrbenia očí či únavy. Peľová sezóna sa totiž začína už v prvých jarných mesiacoch a v ovzduší sa postupne objavuje množstvo alergénov.
Najväčšia výstraha pri končiacej zime
Najskôr sa do vzduchu dostávajú pele stromov. Medzi prvé alergény patrí najmä lieska a jelša, ktorých peľ sa môže objaviť už koncom zimy. Nasleduje breza, ktorá patrí medzi najsilnejšie alergény v našich zemepisných šírkach. Práve jej peľ spôsobuje u mnohých alergikov výrazné problémy – od silného kýchania až po zápaly spojiviek.
Okrem brezy sú častým zdrojom alergénov aj ďalšie stromy, napríklad topoľ, vŕba, jaseň či dub. Hoci topoľový "sneh", ktorý vidíme vo vzduchu, nie je hlavným alergénom, dokáže na seba viazať iné peľové zrná a zhoršovať príznaky citlivých ľudí.
Nie je to len o stromoch, ale aj o rastlinách
S postupujúcou jarou sa pridávajú aj peľové alergény tráv. Práve trávy patria medzi najrozšírenejšie zdroje peľu a ich sezóna trvá často až do leta. Medzi problematické rastliny patrí napríklad timotejka lúčna, lipnica či kostrava. V neskoršom období sa k nim pridávajú aj buriny, ako napríklad palina alebo ambrózia, ktorá patrí medzi najagresívnejšie alergény vôbec.
Alergická reakcia vzniká vtedy, keď imunitný systém reaguje prehnane na inak neškodnú látku – v tomto prípade na peľ. Organizmus následne uvoľňuje histamín, ktorý spôsobuje typické príznaky alergie: kýchanie, vodnatú nádchu, svrbenie očí, kašeľ či problémy s dýchaním. U niektorých ľudí sa môže objaviť aj únava alebo zhoršenie astmy.
Ako sa majú alergici zachovať?
Čo majú robiť ľudia s alergiou? Počas peľovej sezóny by mali venovať zvýšenú pozornosť prevencii. Základom je sledovanie peľového spravodajstva, ktoré informuje o aktuálnej koncentrácii peľu v ovzduší. V dňoch s vysokými hodnotami je vhodné obmedziť pobyt vonku najmä v ranných hodinách, keď je koncentrácia peľu najvyššia.
Vetranie po daždi je ideálne
Pomôcť môže aj niekoľko jednoduchých opatrení. Po príchode domov je dobré prezliecť si oblečenie a osprchovať sa, aby sa peľ nedostal do interiéru. Okná je vhodnejšie vetrať krátko a ideálne po daždi, keď je množstvo peľu vo vzduchu nižšie. Niektorým alergikom pomáhajú aj peľové filtre do okien či čističky vzduchu.
Dôležitá je aj správna liečba. Antihistaminiká, nosové spreje alebo očné kvapky dokážu zmierniť nepríjemné príznaky. V prípade silných alebo dlhodobých ťažkostí je vhodné navštíviť alergológa, ktorý môže odporučiť aj špecifickú imunoterapiu.