Prvé divadelné predstavenie Andyho Krausa: Napísal Cocotinu... Ehm, teda Coco & Tinu!

BRATISLAVA – Dom kultúry Ružinov uvedie 21. novembra a 11. decembra 2025 novú divadlenú komédiu s detektívnou zápletkou s názvom Coco & Tina. Ide o úplne prvú divadelnú hru, ktorú napísal a zrežíroval Andy Kraus a na javisku sa predstavia Lucia Lapišáková, Katarína Ivanková, Pavol Plevčík a Přemysl Boublík.
Coco & Tina je novou autorskou komédiou z pera známeho slovenského scenáristu Andyho Krausa. Ide o jeho divadelnú prvotinu, ktorú si napokon aj zrežíroval. “Ja som veľmi poctený, že ma Lucka a Katka oslovili, že mi dôverovali, tak som sa do toho pustil a vzniklo niečo, na čom sme sa veľmi bavili všetci a chytilo nás to,” prezradil Kraus s tým, že pôvodne režírovať nemal. “Ale tak sa osud nejak vyvinul, že som to aj zrežíroval a ešte to osud dohnal ďalej, že asi budem občas aj zaskakovať v jednej postave a už som to dokonca aj osvetľoval a zvučil, takže už som si na tomto predstavení vyskúšal naozaj všetko,” priznal.
Scenár sa mu vraj písal dobre a dokonca ho mal hotový veľmi rýchlo. “Mne sa veľmi dobre píše, keď viem, kto to bude hrať. A keďže všetkých - Paliho, Katku, Lucku aj Přemka poznám - a o všetkých viem, čoho sú schopní, sú to veľmi talentovaní herci, tak vtedy sa to píše veľmi ľahko. A ten príbeh sa nejak rozvinul v hlave, ten prvý scenár naozaj vznikol možno za nejaký jeden víkend, ale potom sa to ešte dopracovávalo, menilo, veľa vecí sa domyslelo priamo pri tvorbe na javisku, pri improvizácii alebo herci priniesli nejaké veci nové, ktoré sme zafixovali, ktoré sa nám páčili. A tak sa to nejak pekne do seba poskladalo, že vzniklo jedno veľmi pekné predstavenie,” vyjadril sa Andy Kraus.
S celým nápadom vymyslieť novú hru prišli Katarína Ivanková a Lucia Lapišáková, ktoré sú v súkromí blízkymi priateľkami. Túžili preto rozbehnúť spoločný projekt. “A keďže sme obidve divadelníčky, tak čo iné by sme išli robiť. Najprv sme rozmýšľali, kto má nejakú komédiu pre štyroch v šuflíku, tak sme tápali, rozmýšľali a nakoniec Lucka prišla s nápadom osloviť Andyho a dnes tu sedím s tým, že vám hovorím, že máme Coco & Tinu,” opísala Katka, ktorá v hre stvárňuje postavu Tiny.
“Najprv sme chceli hru, ktorá už existuje od nejakého svetového autora, ale nič sme také nenašli, tak sme išli spôsobom, že sme oslovili Andyho, či nemá niečo pre nás v šuflíku a on povedal, že to skúsi napísať. Stretli sme sa a on hneď uvidel takýto námet, že to bude detektívka,” doplnila Lucia.
Ďalšie dve postavy stvárňujú Přemysl Boublík a Pavol Plevčík, ktorý si na javisku dokonca strihne dvojrolu. “Je to vôbec moja prvá skúsenosť s dvojrolou, hral som už v nejakých predstaveniach viac postáv, ale boli to malé postavičky, kdežto tieto sú naozaj veľké a o to je to náročnejšie,” priznal Plevčík, ktorý v Coco & Tine stvárňuje Jimmyho a inšpektora. Lístky na predstavenie si zakúpite v sieti Predpredaj.sk»
