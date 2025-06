Malachovská sa ozvala po ZÁKROKU: Podelila sa o DETAILY... TOTO bolo NAJHORŠIE!

Kristína Malachovská (Zdroj: Instagram KM)

Kristína Malachovská pred nejakým časom vyrukovala s priznaním, že si ide dať zmraziť vajíčka, keďže sa na tehotenstvo momentálne necíti. „Prvé rozhodnutie o tom, že si dám mraziť vajíčka – bolo to primárne preto, že máme s priateľom rozdielny vek, je odo mňa mladší. Tým pádom on ešte dieťa nechce, ja som staršia, čiže to automaticky riešim a tým, že neviem čo bude o pár rokov, možno o 2, o 3, o 5, tak som sa rozhodla, že idem mraziť,“ vysvetlila prednedávnom.

Aktuálne už má po zákroku a ozvala sa svojim fanúšikom. Podelila sa o detaily a takisto prezradila, čo bolo na tom celom najhoršie. „Je to relatívne rýchly zákrok, ktorému predchádza nejaká liečba injekciami. Na to, aby sa tie vajíčka pripravili na odber. Zákrok je bezbolestný, pretože je v kompletnej narkóze," priznala. Zákrok absolvovala v utorok. „Prišla som na kliniku podľa inštrukcií, na ôsmu ráno. Už o nejakej desiatej ma brali a za nejakých 20 minút som bola naspäť na mojej izbe, zobudená z narkózy a vlastne už som písala rodine, že som v poriadku. O 12:15 prišiel pre mňa môj ocino a bral ma domov. Celé to prebehlo vrámci jedného doobedia," pokračovala.

„Cítila som sa veľmi v pohode. Nemala som vedľajšie účinky. Bolo to všetko veľmi fajn, bezbolestné," dodala. „Najťažšie na tej stimulácii asi bolo to pichanie injekcií. Bolo to najnepríjemnejšie, ale nemyslím si, že by to bolo katastrofálne alebo niečo zlé. Trebalo sa na to sústrediť, dávať si pozor, kedy, čo robím. Je to veľmi o načasovaní. Treba s tým rátať, že to zaberie nejaký čas," uzavrela. Nepríjemnou záležitosťou boli pre ňu aj tlaky v podbrušku.

