Streda28. január 2026

Ministri Takáč a Šutaj Eštok nepoznajú detaily o rokovaní premiéra s Trumpom

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nepoznajú detaily stretnutia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Uviedli to pred rokovaním vlády v reakcii na tvrdenia magazínu Politico.

„Nemá zmysel vyjadrovať sa k tomu. Neriešil som to s premiérom. Nezdôveroval sa mi,“ poznamenal Šutaj Eštok. Trump podľa neho v prvom rade chráni záujmy USA a nemožno od neho očakávať, že bude chrániť záujmy Európskej únie či Slovenska. „Určite mnohé z krokov Trumpa nie sú v súlade so záujmami SR. On chce, aby boli silné USA. Ja si želám, aby bola silná EÚ a z toho silné aj Slovensko,“ skonštatoval.

Matúš Šutaj Eštok reaguje na aktuálne témy (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Detaily o stretnutí Fica s Trumpom nemá ani minister Takáč. Magazín Politico podľa neho robí politiku a článok vníma ako vyvolávanie emócií a burcovanie spoločnosti. Myslí si, že Trumpove kroky nie sú v medzinárodnej politike štandardné, pri Venezuele porušil medzinárodné právo.

Minister Richard Takáč pred rokovaním vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Premiér SR Robert Fico v stredu odmietol tvrdenia magazínu Politico, že na okraj minulotýždňového zasadnutia Európskej rady v Bruseli niektorým lídrom štátov EÚ hovoril o svojich obavách o „psychologický stav“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým sa predtým stretol v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. Politico sa pri svojich tvrdeniach odvolalo na piatich nemenovaných európskych diplomatov. Fico však označil informácie magazínu za klamstvá.

