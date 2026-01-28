Šokujúci ÚTOK na škole v Trnave: Študent mal surovo napadnúť učiteľku

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
TRNAVA - Závažný incident sa odohral na trnavskej dopravnej škole, kde mal študent pod vplyvom drog zaútočiť na učiteľku.
Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave malo dôjsť k útoku. Píšu o tom tvnoviny.sk s tým, že incident sa stal počas hodiny slovenčiny v triede 18-ročných žiakov. Jeden zo študentov mal podľa informácií televízie do školy priniesť látku HHC a odovzdať ju spolužiakovi. Ten však na ňu zareagoval zle, pôsobil neprítomne a správal sa nepredvídateľne.
Následne mal pristúpiť k učiteľke, ťahať ju a kopnúť do kolena. Učiteľka, našťastie, neutrpela vážne zranenia, no absolvovala konzultáciu so psychológom. Oboch študentov mali k 30. januáru vylúčiť zo školy