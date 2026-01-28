Irán má toho dosť! Nechce rokovať s USA, pokiaľ sa mu vyhrážajú

TEHERÁN - Irán odmieta rokovať so Spojenými štátmi, kým sa mu vyhrážajú, uviedol v stredu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Zároveň poprel, že by Irán vyslovil záujem o rozhovory, ako to tvrdil americký prezident Donald Trump. Informuje o tom agentúra AFP.
Trump pohrozil Iránu vojenskou intervenciou pre potlačenie rozsiahlych protivládnych protestov, pri ktorých podľa ľudskoprávnej organizácie HRANA so sídlom v USA od konca decembra prišlo o život viac než 6000 mŕtvych.
Protesty odvtedy ustali a podľa šéfa Bieleho domu má Teherán záujem o diplomatické riešenie napätej situácie s USA. Washington však na Blízky východ v posledných dňoch presunul údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln pre prípad, že by sa Trump napokon rozhodol proti Iránu zakročiť. Prezident USA v utorok oznámil, že do oblasti smeruje „ďalšia“ flotila lodí. Nebolo však bezprostredne jasné, či mal na mysli zmienenú údernú skupinu alebo iné americké sily.
Musia upustiť od hrozieb
„Diplomacia prostredníctvom vojenskej hrozby nemôže byť účinná ani užitočná. Ak chcú, aby rokovania nadobudli konkrétnu podobu, musia určite upustiť od hrozieb, nadmerných požiadaviek a nastoľovania nelogických otázok,“ povedal v iránskej televízii Arákčí. Hovoriť o rokovaniach v „atmosfére vyhrážok“ sa podľa neho nedá.
Šéf iránskej diplomacie tiež uviedol, že v posledných dňoch nenadviazal žiadny kontakt s Trumpovým vyslancom pre Blízky východ Stevom Witkoffom a že Irán o rokovania so Spojenými štátmi nepožiadal. K možnému zásahu Spojených štátov v Iráne sa v stredu vyjadril aj turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. „Je nesprávne útočiť na Irán. Je nesprávne opäť začať vojnu. Irán je pripravený opäť rokovať o jadrovej otázke,“ povedal. Spojeným štátom odkázal, aby s Iráncami rokovali o jednotlivých záležitostiach postupne. „Začnite s jadrovou otázkou a uzavrite ju. Potom prejdite k ostatným,“ dodal šéf tureckej diplomacie.