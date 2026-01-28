Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Kallasová bije na poplach: Trump otriasol vzťahmi, Európa musí okamžite konať!

TASR

BRUSEL - Európa musí zvýšiť úsilie v oblasti obrany a zohrávať väčšiu úlohu v NATO, keďže americký prezident Donald Trump „otriasol transatlantickými vzťahmi až do ich základov,“ uviedla v stredu vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Informuje o tom agentúra AFP.

„Poviem to jasne: chceme silné transatlantické vzťahy. USA zostanú partnerom a spojencom Európy. Ale Európa sa potrebuje prispôsobiť novým skutočnostiam. Európa už viac nie je hlavným ťažiskom Washingtonu,“ povedala Kallasová. Podľa šéfky diplomacie EÚ táto zmena prebieha dlhší čas. Ide o štrukturálnu zmenu, nie dočasnú. Európa preto musí zvýšiť svoje úsilie.

AFP konštatuje, že Trump v uplynulom období zaskočil svojich spojencov v Európe opakovanými tvrdeniami, že Spojené štáty potrebujú získať celé Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti v regióne Arktídy. Táto situácia posilnila výzvy, aby kontinent ukončil svoju desaťročia trvajúcu závislosť od dominantnej vojenskej superveľmoci NATO pri ochrane.

Krajiny zvýšili svoje obranné rozpočty

NATO podľa Kallasovej naďalej zostáva základom európskej bezpečnosti. Tvrdí, že snahy EÚ by mali „zostať doplňujúcimi“ k snahám Aliancie, no Európa musí zohrávať väčšiu úlohu. „Najmä teraz, keď USA zameriavajú svoju pozornosť mimo Európy, NATO sa musí stať viac európskym, aby si zachovalo svoju silu,“ uviedla s tým, že na to musí Európa konať.

Európske krajiny zvýšili svoje obranné rozpočty od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a minulý rok pod tlakom Trumpa súhlasili so zvýšením výdavkov NATO. EÚ minulý rok taktiež spustila iniciatívy, ktoré by podľa nej mohli viesť k tomu, že jej členské štáty investujú do obrany ďalších 800 miliárd eur, informuje AFP. Washington chce, aby európski spojenci prevzali väčšiu zodpovednosť za konvenčnú obranu kontinentu. „Riziko úplného návratu k mocenskej politike, sféram vplyvu a svetu, kde sila určite právo, je veľmi reálne,“ povedala Kallasová. Európa musí priznať, že táto „tektonická zmena“ nezmizne a je potrebné konať s naliehavosťou.

Kallasová sa takto vyjadrila len dva dni po tom, čo generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok v príhovore pre Európskym parlamentom vyhlásil, že Európa sa bez Spojených štátov neubráni. Tvrdí, že bez USA v Aliancii by sa európske výdavky na obranu museli masívne zvýšiť až na desať percent. Zároveň by bolo potrebné zaobstarať si vlastné jadrové kapacity a vynakladať ďalšie „miliardy a miliardy eur“.

Európa podľa neho potrebuje USA, ktoré zas potrebujú NATO. Rutte sa domnieva, že napriek meniacim sa prioritám Washingtonu bude v Európe vždy veľmi silná konvenčná prítomnosť USA. Rutte upozornil, že ak sa Európa pokúsi vybudovať svoje vlastné sily, ktoré by nahradili USA v NATO, hrala by tým do karát ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Miesto toho vyzval EÚ, aby využila svoje tradičné silné stránky na získanie finančných prostriedkov a znižovanie regulácií, aby podporila rast obranného priemyslu.

