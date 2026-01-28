Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

DRÁMA na Aljaške: Najväčšia vrtná veža sa náhle ZRÚTILA aj s ľudmi! AUTENTICKÉ zábery

Najväčšia vrtná veža na Aljaške Doyon 26 prezývaná
Najväčšia vrtná veža na Aljaške Doyon 26 prezývaná "The Beast" sa zrútila počas presunu po štrkovej ceste (Zdroj: X/Wheremehousekey)
ANCHORAGE – Na Aljaške došlo ku katastrofe, keď sa počas nepriaznivých poveternostných podmienok zrútila najväčšia vrtná veža na pevnine. Pád desiatky metrov vysokej konštrukcie zaznamenali na videu. Záchranné tímy sa nedokážu dostať k troskám. V nemocnici skončili dvaja zamestnanci a niekoľko členov záchranných zložiek.

Na Aljaške sa zrútila najväčšia mobilná vrtná súprava na pevnine. Ako píše Merkur, k zrúteniu došlo v piatok 23. januára. vrtná veža pod oficiálnym názvom Doyon 26 sa mala prevrátiť o 16:40 miestneho času počas jej presunu po štrkovej ceste zhruba 10 km severozápadne od osady Nuiqsut. 

Plošina patrila ropnej spoločnosti Alaska Native Corporation Doyon Drilling a prevádzkovala ju energetická spoločnosť ConocoPhillips. 

Na sociálnych sieťach koluje už niekoľko dní desivé video, ako 50-metrov vrtná súprava žiari žltým svetlom a počas nepriaznivých poveternostných podmienok sa najprv nakloní nebezpečne do strany. Potom v priebehu pár sekúnd padne ako čerstvo odpílený strom. Hneď po dopade sa na konštrukcii objavil oheň. V popise videa sa uvádza, že mala prezývku "Beštia".

Dvaja zamestnanci skončili v nemocnici 

V čase nehody sa na veži nachádzali dvaja pracovníci. "Podarilo sa ich vyslobodiť a spoločne s ďalšími 6 členmi záchranného tímu skončili v neďalekej nemocnici. Po ošetrení menších rán ich doktori prepustili," uviedla v pondelok 26. januára spoločnosť ConocoPhillips. Doprava mala byť v danom úseku už obnovená, pričom podľa spoločnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo pre miestnu infraštruktúru. 

Záchranné tímy sa nedokážu dostať k troskám jednak pre nepriaznivé počasie a pre možné riziko uvoľnenia iných častí konštrukcie. "Prístup k vrtnej veži je obmedzený pre riziko väčšieho porušenia konštrukcie. Na miesto bol vyslaný bezpečnostný tím," uvádzalo sa v prvej oficiálnej správe po nehode. 

Nie je vylúčená ekologická katastrofa 

Aljašský úrad pre ochranu životného prostredia (DEC) potvrdil znečistenie v blízkosti prítoku rieky Colville. V čase nehody sa na plošine prepravovalo 15 100 litrov motorovej nafty. V doterajšom priebehu nie je vylúčená ani hrozba ekologickej katastrofy. Zasiahnutá oblasť je domovom pre mnohé druhy živočíchov. 

Guvernér Aljašky Mike Dunleavy vyjadril krátko po nehode optimizmus. V príspevku na Facebooku napísal: "Zatiaľ sa zdá, že škody na životnom prostredí sú minimálne a nedošlo k žiadnemu vplyvu na ropnú infraštruktúru."

Podľa odborníčky na miestne životné prostredie Kimberly Maherovú bolo šťastie, že k incidentu došlo, keď bolo všetko zamrznuté: "Mohlo by to obmedziť šírenie kontaminácie," dodala. 

Miestni spočiatku o ničom nevedeli 

Obyvateľov osady Nuiqsut (zhruba 500) o nehode hneď neinformovali. Dozvedeli sa to až pár hodín po páde plošiny. Miestna žena sa vo vyhlásení pre knba.org sťažovala na nedostatok oficiálnych informácií a upozornila na vysoké teploty v čase nehody. "Bolo veľmi teplo. Neviem, kam tá plošina smerovala, ale ju presúvali po ľade, nebolo to dobré rozhodnutie."

