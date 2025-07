Dcére Ivety Malachovskej ODVAHA nechýba: Fanúšikom naservírovala vyšportovaný ZADOČEK!

Kristína Malachovská (Zdroj: Instagram KM)

Kristíne Malachovskej odvaha rozhodne nechýba. Tentoraz svojich fanúšikov poriadne prekvapila, keď zverejnila zábery zo svojej dovolenky, na ktorých hrdo ukázala svoj vyšportovaný zadoček. Po náročnej životnej etape, počas ktorej podstúpila proces zmrazenia vajíčok – čo je samo o sebe fyzicky aj psychicky náročné, si dopriala zaslúžený oddych.

Spolu so svojím priateľom sa vybrali na all inclusive dovolenku do Turecka, kde vypla hlavu a dopriala si presne to, čo v daný moment potrebovala. „Keď som povedala okoliu, že ideme na All inclusive dovolenku, pozerali na mňa akoby mi preskočilo… TY? A All inclusive? Veď zomrieš od nudy… Popravde sa ukázalo, že som presne také niečo potrebovala. Na nič nemyslieť, o ničom nerozhodovať, nič neplánovať… naozaj len robiť, čo v tom momente chcem a nemyslieť na nič iné. Nudila som sa ani minútu a hlava sa sama čistila,” zverila sa úprimne.

Ako sama poznala, pribrala 5 kíl a pri pohľade na jej figúru by nikto nepovedal, že má pár kíl navyše. Vyzerá výborne a jej krivky by jej mohla závidieť nejedna žena. Mnohí si ale všimli i tetovania, ktoré sa jej zvyčajne skrývajú pod oblečením. Počas slnečných dní na pláži ich však Kristína nechala vykuknúť. FOTO jej sexi zadočku nájdete v galérii.