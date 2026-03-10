Zmena na čele ozbrojených síl: Kaliňák predstaví kandidáta prezidentovi do konca marca

BRATISLAVA - Kandidáta na nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR predstaví rezort vláde SR a prezidentovi Petrovi Pellegrinimu do konca marca. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) to uviedol v reakcii na novinársku otázku počas utorkovej tlačovej konferencie na ministerstve obrany s prezidentom a s terajším náčelníkom Danielom Zmekom.
„Ten proces sa začne ešte asi o mesiac skôr, ako bude končiť funkčné obdobie, veď na konci dňa to budú kolegovia, aby si mohli vzájomne postupne odovzdávať agendu,“ uviedol Kaliňák. Pellegrini si myslí, že proces výberu Zmekovho nástupcu zatiaľ prebieha korektne. „Ozbrojené sily ani ministerstvo obrany nechystajú žiadne ani nejaké extrémne prekvapenie, ani sa nejak vymknúť zo štandardného procesu toho dôstojného vymenovania nasledovníka,“ vyhlásil.
Súčasný šéf GŠ OS SR je na svojej pozícii už dve štvorročné funkčné obdobia. Podľa zákona o ozbrojených silách sa preto opätovne uchádzať nemôže. Náčelníka GŠ navrhuje minister obrany, jeho nomináciu schvaľuje vláda a do funkcie ho nakoniec vymenuje prezident. Zmeko generálnemu štábu velí od roku 2018.