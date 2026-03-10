Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Britney po jazde pod vplyvom alkoholu: Obrovské OBAVY... Získa jej otec späť OPATROVNÍCTVO?!

LOS ANGELES – Speváčka Britney Spears je podľa zdrojov z jej okolia pod veľkým tlakom. Po nedávnom zatknutí za šoférovanie pod vplyvom alkoholu sa opäť otvorila citlivá téma jej vzťahu s otcom Jamiem Spearsom, ktorý nad ňou dlhé roky vykonával opatrovníctvo. Hviezda sa obáva, že by mohol oznovu získať opatrovníctvo!

Ľudia z rodinného okolia údajne dúfajú v zmierenie, no samotná speváčka reaguje na túto predstavu veľmi emotívne. „Je medzi nimi dlhodobá nenávisť a odpor, ktoré možno nikdy nepominú,“ tvrdí zdroj blízky rodine. Podľa neho si speváčka dodnes spája otca s pocitom kontroly a obmedzovania počas rokov, keď bol jej zákonným opatrovníkom.

Situáciu komplikuje aj fakt, že Britneyini synovia Sean Preston a Jayden sa v poslednom období opäť zblížili so starým otcom. „Aj chlapci sa po ťažkom období znovu vrátili do života svojho starého otca. Privítali by zjednotenú rodinu napriek všetkým rokom drámy,“ uviedol zdroj. Samotná speváčka sa však údajne obáva, že by sa jej otec mohol nejako opäť dostať do jej života a získať opatrovníctvo.

Britney bola minulý týždeň zadržaná pre podozrenie zo šoférovania pod vplyvom alkoholu a začiatkom mája ju čaká súd. „Bol to nešťastný incident, ktorý je úplne neospravedlniteľný,“ uviedol jej zástupca po zatknutí. „Britney podnikne správne kroky a bude spolupracovať so zákonom a dúfajme, že to môže byť prvý krok k dlho potrebnej zmene v jej živote.“

