Vatikán rieši finančný škandál v USA: Pápež prijal rezignáciu biskupa podozrivého zo sprenevery

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. prijal rezignáciu biskupa chaldejskej cirkvi z amerického mesta San Diego, ktorého zadržali miestne úrady pre podozrenie zo sprenevery 250.000 dolárov. S odvolaním sa na vyhlásenie Vatikánu o tom v utorok informovala agentúra Reuters.
Biskup Emanuel Hana Shaleta viedol malú chaldejskú komunitu v kalifornskom meste San Diego od roku 2017. Úrady ho zadržali 5. marca na medzinárodnom letisku v San Diegu pri pokuse o odchod z USA. Biskupov právnik na pondelkovom pojednávaní uviedol, že Shaleta plánoval cestu do Nemecka. Zástupca okresného prokurátora San Diega Joel Madero uviedol, že k údajným trestným činom došlo v roku 2024. Úradom ich nahlásil zamestnanec cirkvi, ktorý si všimol chýbajúce finančné prostriedky, čo viedlo k začatiu vyšetrovania.
Podľa správ miestnych médií sa Shaleta v pondelok na súdnom pojednávaní nepriznal k 16 bodom obžaloby zo sprenevery a prania špinavých peňazí. Chaldejská cirkev je jednou z 23 východných cirkví, ktoré sú v jednote s pápežom a s latinskou cirkvou tvoria spoločne katolícku cirkev. Podľa vatikánskych štatistík je v San Diegu približne 71.000 chaldejských katolíkov.